Анастасия не может прожить без нового фото ни дня

Российская балерина Анастасия Волочкова не перестает эпатировать публику

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова всеми силами пытается выжить в жестоком мире шоу-бизнеса, поэтому выкручивается, как может.

Одним из методов является привлечение внимание к своей персоне на странице в социальной сети Instagram, пишет Politeka.net.

На это раз танцовщица выложила два новых фото, на которых позирует в своих фирменных меховых сапогах и черном платье-мини возле лифта и внутри него. Волосы при этом знаменитости собраны в хвост.

Артистка лаконично подписала снимки и назвала их: «Лифт».

Обратим внимание, что Анастасия закрыла возможность комментирования своих постов, поэтому не ясно, как отреагировали ее поклонники на новый снимок.

Ранее 44-летняя российская балерина Анастасия Волочкова обескуражила обнаженным видом в бане. Звезда опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм со своего очередного похода в баню - как известно, Анастасия любит попариться.

Балерина и на этот раз без тени смущения скинула одежду. На одном из кадров она предстала сидящей полностью голой с полотенцем на голове, прикрыв пикантные части тела вениками. На другом - залезла в бочку с холодной водой прямо на улице. В остальном, звезда фотографировалась в коротком черном платье, шубе и меховых угги.

"В замечательной русской бане я сегодня побывала.🙏 @banya_v_borzykh Очень хорошая парилка. Бассейн на улице. Невероятно профессиональный банщик Виктор", - подписала фото Волочкова.

Напомним, скандальная Волочкова сделала свой фирменный шпагат в компании мужчин

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