Популярна українська співачка Анна Седокова різко змінилася в обличчі і показала це всім

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Привіт! Ви мене втратили трішки. У нас сьогодні неймовірно важливий день…», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку видно Сєдокову видно за кермом у різнобарвному вбранні з декольте. Як можна помітити, обличчя її сильно змінилося – з-за макіяжу її можна дізнатися з працею.

Однак, оскільки кадри були опубліковані в Сторіс, її шанувальники не змогли що-небудь сказати.

Раніше ми писали, що українська співачка Анна Седокова, продовжує вражати незвичайними знімками та відео, на цей раз спокусивши шанувальників новим виступом

Зухвалі фото, незвичайні образи, а також сміливі вбрання зірка активно демонструє на своїй сторінці в Instagram. При цьому зірка не соромиться свого тіла і тому не реагує на слова недоброзичливців.

В цей раз Ганна показала невелике відео зі свого нового виступу, здивувавши при цьому природним і позитивним виглядом. Сама артистка позувала з розпущеним і акуратно укладеними волоссям.

На обличчі помітний легкий макіяж, а одягнена Анна коротенька сукня, прикрашена блискітками і акуратні чоботи, підкреслили її ноги.

Видно також, що зірка дуже задоволена і навіть потанцювала з колегами перде концертом прямо в гримерці. Зазначимо, кадри були представлені в розділі Сторі, тому шанувальники не змогли їх прокоментувати.

Нагадаємо, Седокова заінтригувала новим відео.

Як повідомляла Politeka, Сєдокова показала свої форми в пікантній позі.

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