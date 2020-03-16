Ганна показала, як розважалася в басейні після схуднення

Знаменита українська співачка Анна Седокова показала, як відпочивала в басейні в стильному купальнику

Ганна є активним користувачем соціальних мереж, тому кожен день намагається поповнювати стрічку різними кадрами, зауваженнями і знімками, зробленими на відпочинку, пише Рoliteka.net.

Не так давно зірка розповіла, що за короткий термін скинула близько 4 кг і також зазначила, що все відбулося завдяки відмові від молочної продукції. Схоже, зірка дуже задоволена результатом і з цього приводу вирішила показати фігуру у пікантному купальнику червоного кольору.

Сміливий наряд зірка показала в розділі Сторі, демонструючи те, як проводить час в басейні, всіляко крутячись перед камерою і показуючи обличчя без макіяжу, але з Інста-фільтром на обличчі.

Зазначимо, на досягнутому результаті Ганна зупинятися не збирається, оскільки хоче отримати "фігуру мрії".

Раніше співачка показала себе в стильному вигляді. На фото вона щасливо посміхалася з розпущеним волоссям і в яскраво-жовтому костюмі власного бренду.

Зірка також зазначила, що почитала коментарі під останнім постом і вирішила підвести підсумок, що саме головне, і не тільки зараз, бути здоровим і правильно харчуватися, це пов'язано безпосередньо.

«Ключі до успіху, що я зрозуміла за час марафону #СедоковаПП:

1: Потрібно відмовлятися від 🍷 . Один келих за вечерею кожен день не приведе тебе до стрункості. Краще два келихи, але раз в тиждень, зате ти будеш чекати цього дня як свята 😂

2: Відмова від яєць і молока дисциплінує і призводить до відмови від булочок!

3: Інтервальне голодування 8/16 - сила і дуже крутий метод, який підходить до будь-якого графіком

4: Розрахунок КБЖУ важливий

5: Забудь про воду за три години сну, щоб не прокидатися з набряками, але за день випивай не менше двох літрів.

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