Відома співачка Світлана Лобода показала, як зазвичай готується до виходу на сцену перед концертами

В цей раз знаменита артистка показала блискучий образ перед тим, як вийти на сцену, повідомляє Politeka.

Зірка з'явилася в короткому боді зі звіриним принтом і яскравому макіяжем на обличчі. Світлана покрутилася перед камерою, показуючи свій досить відкритий і сміливий наряд на її засмаглої шкіри. А також блиснула ідеальними формами перед дзеркалом під час завершення підготовки до виступу.

Доповнити свій образ співачка також вирішила незвичайним капелюхом з пір'ям чорного кольору. Зазначимо також, що головною родзинкою вбрання Лободи стала відсутність білизни під коротеньким нарядом з леопардовим принтом.

Всі кадри співачка представила в розділі Сторі Instagram, позбавивши шанувальників можливості залишити коментар.

До цього співачка вирішила показати на невеликому відеоролику в соціальній мережі Instagram, як займається спортом на балконі на відпочинку.

У записі видно, як спочатку колега Світлани знімає гарний вигляд міста, сонячні вулиці з безліччю будинків і яскраве небо. Після дівчина переводить камеру на саму артистку, яка лежачи на підлозі робить вправу «ножиці», а після махає ногами, фактично розминаючись перед іншими тренувальними зв'язками.

Сама зірка не раз відзначала, що задоволена своєю формою, хоча і вважає, що це завдяки батькам, які «обдарували її хорошою генетикою». Співачка часто займається спортом, пілатесом або плавання в басейні.

«Артист повинен завжди прагнути до 💯 приємної ефективності Тому :

1. Спорт

2. любов

3. Робота над собою

хочу в тепло, але йду в зал 🤷‍♀️🧘‍♀️🤸‍♀️», – написала зірка під новим роликом в Instagram. Як і очікувалося, шанувальники захопилися підтягнутою формою співачки і всіляко вихваляли її квітучий вигляд.

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