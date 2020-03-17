Майбутні батьки зіткнулися з труднощами, намагаючись зачати дитину

Як повідомляють зарубіжні ЗМІ, очікується поповнення в родині брата чоловіка Піппи Міддлтон (сестри Кейт Міддлтон). 31-річний Спенсер Меттьюз і його дружина Вог Вільямс вже виховують сина Теодора, однак зважилися на ще одну дитину.

Жінка зізналася, що після попередніх пологів їй важко було прийняти рішення про другу дитину. Зазначається, що вона намагалася завагітніти з минулого літа. А так як Вільямс боролася з полікістозом яєчників, що впливає на дітонародження, зробити це було досить непросто.

"Ми в захваті. Це так хвилююче, але боязно, що у нас з'явиться ще одне немовля. Немає сумнівів, що народити другу дитину - велике щастя. Однак це для всіх нас непросто, і в цей раз довелося пройти особливий шлях, тому вкрай приємно знаходитися тут і говорити про це", - зізналася майбутня мама в інтерв'ю "Hello!".

Також Вільямс розповіла, що, враховуючи складнощі, з якими вони з чоловіком зіткнулися, вони намагалися якомога довше приховувати вагітність.

Стало відомо, що у пари має народитися дівчинка. Вільямс розповіла, що вже припасла для дочки "до непристойності багато нарядів".

Меттьюз додав, що в даний час сім'я вибирає ім'я для доньки.

"З'явилася чудова можливість повеселитися, обговорюючи дівочі імена, бути креативним і трохи дивним, - зізнався молодий батько. - Адже в світі так багато класних, екзотичних імен. Однак ми не допустимо дурниць. Думаю, можна вибрати нове і оригінальне ім'я, але це може здатися дурним. Тому ми намагаємося приборкати бажання креативити".

Раніше ми повідомляли, в мережі досі активно обговорюють суперництво між Кейт Міддлтон і Меган Маркл, незважаючи на рішення останньої разом з чоловіком принцом Гаррі відректися від королівських титулів. Днями стало відомо, що Міддлтон визнали найвпливовішою королівською особою в світі моди в цьому році. Таким чином вона "обскакала" Маркл.

Нагадаємо, ворожнеча Міддлтон і Маркл набрала обертів: "вже півроку...".

Також Politeka писала, що Єлизавета ІІ перервала мовчання і винесла вердикт Меган Маркл і принцу Гаррі.