Світлана показала, як проводить час з дочкою в природному вигляді

Відома співачка Світлана Лобода показала, як проводить час на відпочинку з дітьми

В цей раз знаменита артистка влаштувала собі справжній домашній відпочинок з дітками. Зокрема, на представлених в розділі Сторі кадрах, співачка засвітилася в природному вигляді разом з молодшою дочкою Тільдою, повідомляє Politeka.

Так, на нових кадрах зірка постала перед шанувальниками у природному вигляді без макіяжу і будь-яких укладок. Причому за спиною Лободи можна помітити маленьку Тільду, яка вирішила укласти волосся Світлани, на що вона радісно поспілкувалася з дочкою, хоча личко маленької дівчинки так і не показала.

Зазначимо, без макіяжу обличчя зірки виглядає дуже доглянуто і свіжо, а пухкі губи здаються ще пухлее без помади. Незважаючи на те, що артистка змушена виступати на концертах з яскравим макіяжем, схоже, шкіра Лободи від цього не страждає. Сама Світлана вже не раз зазначала, що вона розслабляє тіло регулярними масажами, доглядає за волоссям, а для особи і шиї раз в місяць проходить вітамінну мезотерапію.

Також раніше в спеціальному інтерв'ю зірка зазначала, що любить різні косметичні новинки, але при цьому позитивно відноситься і до бабусиних рецептів. Але не забуває артистка і про головному засобі по досягненню тіла мрії – спорті.

«Спорт — це панацея від різних негараздів, 8-годинний сон необхідний для відновлення сил, а прогулянки на свіжому повітрі наповнюють енергією», – говорила Лобода під час тренувань.

До цього співачка вирішила показати на невеликому відеоролику в соціальній мережі Instagram, як займається спортом на балконі на відпочинку.

У записі видно, як спочатку колега Світлани знімає гарний вигляд міста, сонячні вулиці з безліччю будинків і яскраве небо. Після дівчина переводить камеру на саму артистку, яка лежачи на підлозі робить вправу «ножиці», а після махає ногами, фактично розминаючись перед іншими тренувальними зв'язками.

Сама зірка не раз відзначала, що задоволена своєю формою, хоча і вважає, що це завдяки батькам, які «обдарували її хорошою генетикою». Співачка часто займається спортом, пілатесом або плавання в басейні.

«Артист повинен завжди прагнути до 💯 приємної ефективності Тому :

1. Спорт

2. любов

3. Робота над собою

хочу в тепло, але йду в зал 🤷‍♀️🧘‍♀️🤸‍♀️», – написала зірка під новим роликом в Instagram. Як і очікувалося, шанувальники захопилися підтягнутою формою співачки і всіляко вихваляли її квітучий вигляд.

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