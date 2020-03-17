Знаменита українська співачка Анна Седокова з'явилася на зйомках шоу у досить сміливому вигляді
Ганна зявила про початок зйомок свого нового проекту, в якому збирається зачіпати досить пікантні і самі різні теми, пише Рoliteka.net.
Причому, як зазначила сама зірка днем раніше, вона збирається порушити не тільки тему інтимних відносин і проблем, з нею пов'язаних. Також співачка має намір підняти та інші питання, що хвилюють шанувальників:
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"Ми приступаємо до зйомок мого шоу про стосунки, секс, любов, пристрасті і... #Квартира69 або @69apt - це таємне місце, де можна говорити про все і тобі нічого за це не буде",- написала Седокова.
На нових кадрах в розділі Сторі артистка позувала у вже готовому сценичном відвертому образі - обтягує кофті, яка вважає її декольте, в не менш тісних лосинах і з яскравим макіяжем на обличчі.
При цьому сама зірка виглядала дуже щасливою, анонсуючи початок довгоочікуваних зйомок.
Раніше Анна Седокова показала відзняті недавные кадри з останнього кліпу "Я закохався". Так, на новому бекстейдж-відео співачка з'явилася в стильному сріблястому платті з блискіток з досить сміливими вирізами по боками і на спині. Доповнила свій наряд зірка новою зачіскою.
«Ми з Мішею @misha_marvin дали нове звучання , зовсім інше, уподобаної вами «Я закохався». Спасибі @hammali_ @navaib 🙏🏼❤️ Це особлива для мене пісня. Завжди була. Ми написали з Мішею нові куплети, нові слова... Можна послухати повністю у мене в ВК і на офіційному каналі #Youtube @blackstarofficial 🙌🏼 Спасибі @lottehotel_moscow за королівський люкс і всій нашій прекрасній команді ❤️», – написала Анна.
Користувачі мережі відреагували досить бурхливо, адже Анна заспівала українською мовою, чим підкорила публіку.
Нагадаємо, Седокова заінтригувала новим відео.
Як повідомляла Politeka, Сєдокова показала свої форми в пікантній позі.
Також Politeka писала, що Седокова вразила шанувальників «найкращим» чином