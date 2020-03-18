28-річна українська співачка Анна Корсун, відома як MARUV, шокувала публіку відвертим образом і важливим повідомленням

Як передає Politeka.net, красуня поділилася свіжим фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в яскравому вигляді. На артистці мереживна білизна рожево-бежевого відтінку, такого ж кольору хвилеподібна накидка з рюшами, чорні панчохи і чорні напівпрозорі рукавички. Блакитноволоса зірка млосно зігнулася в пікантній позі заради жаркого кадру, але при цьому ніби зніяковіло опустила голову і погляд вниз. Звабливі вигини Анни нікого не можуть залишити байдужим.

Як втім і її звернення до фанатів, яке співачка зробила під цим яскравим знімком.

"Увага😜 Всі березневі концерти переносяться. Квітневі й травневі концерти поки що в силі🥳. Слідкуйте за новинами в моїй інсті, я буду тримати вас в курсі 🤗", - повідомила MARUV.

Деякі шанувальники вже встигли злякатися, що артистка підхопила коронавірус, однак їх заспокоїли - дівчина лише переносить концерти через оголошений в країні карантин, що включає заборону на масові заходи.

Також, безумовно, шанувальники щедро нагородили зірку позитивними коментарями, захоплюючись її розкутістю і зухвалістю. Правда, деякі трохи покартали за "голе" фото на тлі страшної теми з коронавірусом.

"Чарівне враження!"

"Класний образ ❤️"

"Такі фоточки,що можна не зрозуміти, чим саме Ви займаєтеся))"

"Невже марув теж підхопила ковид19? Госпади за що?!"

"Мааать чесна! Етож можна осліпнути від такої краси !!! Впевнений, що число шанувальників Maruv ! вже перевалило за мільярд!"

"дуже Красиво 👍👏ніжний образ🌺💮🌸відразу згадався проект Танці і шалено красивий "Віденський вальс" 🔥🔥🔥"

"Ну куууда без голої#опи....👎"

Раніше ми повідомляли, MARUV вразила публіку образом Барбі. Дівчина з'явилася в короткій рожевій сукні, начепивши на голову довгу перуку кольору полуничної солодкої вати. Красуня спокусливо розставила ніжки і віртуозно зіграла збентеження.

Нагадаємо, що MARUV в латексі потрясла досить сміливими фото.

Ще ми писали, що MARUV заспівала на дні народження знаменитого продюсера Росії.

Також politeka повідомляла, що MARUV без одягу знялася у незвичному вигляді та потрясла мережа