Знаменита українська співачка Анна Седокова з'явилася на зйомках шоу "Квартира 69" в одному боді

Кілька днів тому Ганна зявила про початок зйомок свого нового проекту, а сьогодні в соціальній мережі Instagram вже представила зухвалий образ на старті роботи над проектом, пише Рoliteka.net.

Так, в цей раз на представлених фото зірка з пишними і розпущеним волоссям показала себе в кольоровому боді, з ременем на талії і незвичайних колготках в клітинку. Причому на деяких кадрах свій наряд зірка доповнила червоним вільним плащем.

«Через годину закінчиться наш перший знімальний день #Квартира69 і я зібрала тут кращих. Тих, хто висловлюється в моєму серці, тих, ким я щиро захоплююся, тому що вони не схожі ні на кого, тому що стандарти для нас ❤️ Скоро в ефірі #квартира69 #69apt 🎥💥», – підписала кадри Ганна.

Шанувальники тут же відповіли на побачене:

«Як я мрію з вами сфотографуватися!!😭мрія моя з дитинство!!😔😔😔МІЙ ІДЕАЛ ЖІНОЧОЇ КРАСИ!!!❤❤❤❤», «А б міг там бути фізруком 😂🤟», «Воу воу воооу, ось це потужна компанія ❤️❤️❤️», «Про боги 🐆 🔥», «Кайф 🖤🌍», «Штани ульот 😂👍», «Скоро в ефірі-це прекрасно..💗..Це щось точно буде нове і цікаве Де ж можна буде подивитися ефір?».

Раніше Анна Седокова показала відзняті недавные кадри з останнього кліпу "Я закохався". Так, на новому бекстейдж-відео співачка з'явилася в стильному сріблястому платті з блискіток з досить сміливими вирізами по боками і на спині. Доповнила свій наряд зірка новою зачіскою.

«Ми з Мішею @misha_marvin дали нове звучання , зовсім інше, уподобаної вами «Я закохався». Спасибі @hammali_ @navaib 🙏🏼❤️ Це особлива для мене пісня. Завжди була. Ми написали з Мішею нові куплети, нові слова... Можна послухати повністю у мене в ВК і на офіційному каналі #Youtube @blackstarofficial 🙌🏼 Спасибі @lottehotel_moscow за королівський люкс і всій нашій прекрасній команді ❤️», – написала Анна.

Користувачі мережі відреагували досить бурхливо, адже Анна заспівала українською мовою, чим підкорила публіку.

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