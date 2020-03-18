Телеведучий Дмитро Шепелєв став об'єктом для насмішок

Про це пише Politeka.net.

Як відомо, Дмитро Шепелєв нещодавно припинив співпрацю з Першим каналом. Але на цьому історія "співробітництва" не закінчилася.

В ефірі "Вечірнього Урганта" шоумен Іван Ургант посміявся над фотографією Дмитра Шепелєва, на якій він позує голим в душі.

"В одній вологій кімнаті вологий ведучий намивав свої великі... фікуси. А потім прийшли охоронці ботанічного саду і сказали: "Дмитро, якщо ви не перестанете митися перед екскурсією школярів, ми повернемо вас на Перший канал!", – заявив Ургант в ефірі своєї програми.

Сам Дмитро Шепелєв не образився на жарт Івана Ургана і з гумором відреагував на новий випуск передачі.

"Ну ось, варто було роздягнутися – і знову на Першому", - йдеться у підписі до публікації телеведучого.

"Воно того варте", "Ургант заздрить", "Це смішно", "З поверненням на Перший", "П-популярність", "Намивав великі-великі фікуси", "Протри скло!" - жартують користувачі в коментарях під публікацією.

Раніше ми розповідали про те, що чоловік померлої Жанни Фріске приголомшив пікантною детальністю. Колишній український телеведучий Дмитро Шепелєв, який довгий час працював на телеканалі «M1», поділився історією про те відрізку часу.

У своєму пості телеведучий розповів — він працював з відомою українською ведучою Василісою Фроловою. Багато років тому обидва вели ранкове шоу на «M1».

Як зізнався Шепелєв, для нього це була не робота, адже вони з Василиною «валяли дурня» щоранку, п'ять днів на тиждень. За словами телеведучого, одного разу вони вийшли в ефір голими.

«Серйозно. Не брешу. Ранок після свята Івана Купала. Так, ранок, прямий ефір і нуль одягу», — написав Шепелєв.

Нагадаємо, Шепелєв наразився на жорстку критику через весілля з новою коханою.

А ще Politeka писала, що чоловік померлої від раку Фріске відгуляє весілля з довгоногою блондинкою.

Також Politeka повідомляла, що Жанна Фріске подала голос з того світу.