Телеведущий Дмитрий Шепелев стал объектом для насмешек

Об этом пишет Politeka.net.

Как известно, Дмитрий Шепелев недавно прекратил сотрудничество с Первым каналом. Но на этом история "сотрудничества" не закончилась.

В эфире "Вечернего Урганта" шоумен Иван Ургант посмеялся над фотографией Дмитрия Шепелева, на которой он позирует голым в душе.

"В одной влажной комнате влажный ведущий намывал свои большие... фикусы. А потом пришли охранники ботанического сада и сказали: "Дмитрий, если вы не перестанете мыться перед экскурсией школьников, мы вернем вас на Первый канал!", – заявил Ургант в эфире своей программы.

Сам Дмитрий Шепелев не обиделся на шутку Ивана Ургана и с юмором отреагировал на новый выпуск передачи.

"Ну вот, стоило раздеться – и снова на Первом", - говорится в подписи к публикации телеведущего.

"Оно того стоило", "Ургант завидует", "Это смешно", "С возвращением на Первый", "П-популярность", "Намывал большие-большие фикусы", "Протри стекло!", - шутят пользователи в комментариях под публикацией.

Ранее мы рассказывали о том, что муж умершей Жанны Фриске ошеломил пикантной подробностью. Бывший украинский телеведущий Дмитрий Шепелев, который долгое время работал на телеканале «M1», поделился историей о том отрезке времени.

В своем посте телеведущий рассказал — он трудился с известной украинской ведущей Василисой Фроловой. Много лет назад оба вели утреннее шоу на «M1».

Как признался Шепелев, для него это была не работа, ведь они с Василисой «валяли дурака» каждое утро, пять дней в неделю. По словам телеведущего, однажды они вышли в эфир голыми.

«Серьезно. Не вру. Утро после праздника Ивана Купала. Да, утро, прямой эфир и ноль одежды», — написал Шепелев.

Напомним, Шепелев нарвался на жесткую критику из-за свадьбы с новой возлюбленной.

А еще Politeka писала, что муж умершей от рака Фриске отгуляет свадьбу с длинноногой блондинкой.

Также Politeka сообщала, что Жанна Фриске подала голос с того света.