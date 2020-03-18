Відома балерина Анастасія Волочкова здивувала недбалим виглядом під час відпочинку

Не секрет, що артистка любить привернути увагу до власної персони і часто це робить за допомогою реклами. Не боїться Анастасія влаштовувати огляди фільтрів для води, російських лазень і досить дивних товарів. Однак цього разу зірка вирішила показати в рамках реклами, як звернулася до психолога, пише Politeka.net.

Помітно схудла і втомлена балерина з'явилася без макіяжу в улюблених вовняних чоботях і коротких шортах з майкою перед жінкою, яка провела з нею сеанс. Сама зірка виглядала трохи змучено і навіть засвітила реальний вигляд своєї шкіри.

З-за положення, яке прийняла Анастасія, сидячи на краю світлого крісла, можна помітити обвислу шкіру на ногах Анастасії. Зовсім не таку ідеальну, як раніше нахвалювала свої форми сама зірка.

«Після насиченого дня сьогодні мені доля подарувала зустріч з чудовою дівчиною Сафі.😊 Вона психолог. І дивно світла людина! 🙏 Я ніколи не вдавалася до допомоги психолога, тому що я сама дуже сильний духом людина і можу підтримку людську надавати нужденним в ній людям.🙏😊 Але в сьогоднішні дні хаосу і паніки у багатьох (хоча закликаю всіх не панікувати і не впадати в депресію), допомога психолога може виявитися вкрай необхідною і стати підмогою!👍

Ми довго розмірковували про що.. І зокрема про те, як артистам впоратися зі складністю в тому, що багато творчі люди з причини того, що потрібно погодитися і прийняти ситуацію карантину та обмеження спілкування з великою кількістю людей, не впасти в депресію від того, що ми позбавлені можливості НА ЧАС виходити на сцену, дарувати свою творчість, зустрічатися з глядачами, бути в цій чарівній для нас іпостасі..🙏 Сафі дала неймовірно цінні поради і дуже підтримала», – написала Волочкова.

До цього Анастасія Волочкова показала, як зміцнює імунітет у крижаній купелі. Зірка вже багато років розповідає про те, що пишається своєю лазнею у дворі, а також купіллю, якій насолоджується в будь-який час року. Причому не рідко артистка дивує провокаційними кадрами без білизни під час таких от зміцнюють здоров'я процедур.

Балерина блиснула фігурою у всій красі, залишившись без одягу під час купання в льоду. Прикритися, втім, Анастасія вирішила також шматком льоду, трохи присівши в холодну воду, щоб приховати інші ділянки тіла.

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