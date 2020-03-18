Известная балерина Анастасия Волочкова удивила небрежным видом во время отдыха

Не секрет, что артистка любит привлечь внимание к собственной персоне и часто это делает при помощи рекламы. Не боится Анастасия устраивать обзоры фильтров для воды, русских бань и довольно странных товаров. Однако в этот раз звезда решила показать в рамках рекламы, как обратилась к психологу, пишет Politeka.net.

Заметно похудевшая и уставшая балерина появилась без макияжа в излюбленных шерстяных сапогах и коротких шортах с майкой перед женщиной, которая провела с ней сеанс. Сама звезда выглядела несколько измученно и даже засветила реальный вид своей кожи.

Из-за положения, которое приняла Анастасия, сидя на краю светлого кресла, можно заметить обвисшую кожу на ногах Анастасии. Совсем не такую идеальную, как ранее нахваливала свои формы сама звезда.

«После насыщенного дня сегодня мне судьба подарила встречу с замечательной девушкой Сафи.😊 Она психолог. И удивительно светлый человек! 🙏 Я никогда не прибегала к помощи психолога, потому что я сама очень сильный духом человек и могу поддержку человеческую оказывать нуждающимся в ней людям.🙏😊 Но в сегодняшние дни хаоса и паники у многих (хотя призываю всех не паниковать и не впадать в депрессию), помощь психолога может оказаться крайне необходимой и стать подмогой!👍

Мы долго размышляли о многом.. И в частности о том, как артистам справиться со сложностью в том, что многие творческие люди по причине того, что нужно согласиться и принять ситуацию карантина и ограничения общения с большим количеством людей, не впасть в депрессию оттого, что мы лишены возможности НА ВРЕМЯ выходить на сцену, дарить своё творчество, встречаться со зрителями, быть в этой волшебной для нас ипостаси..🙏 Сафи дала невероятно ценные советы и очень поддержала», – написала Волочкова.

До этого Анастасия Волочкова показала, как укрепляет иммунитет в ледяной купели. Звезда уже много лет рассказывает о том, что гордится своей баней во дворе, а также купелью, которой наслаждается в любое время года. Причем не редко артистка удивляет провокационными кадрами без белья во время таких вот укрепляющих здоровье процедур.

Балерина сверкнула фигурой во всей красе, оставшись без одежды во время купания во льду. Прикрыться, впрочем, Анастасия решила также куском льда, чуть присев в холодную воду, чтобы скрыть другие участки тела.

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