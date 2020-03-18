Дарія Квіткова, наречена Холостяка Микити Добриніна, показала спільне фото з нареченим в Instagram

На фото Квіткова сидить в штанях і без верхнього одягу на своєму жениху Микиті. Парочка посміхається один одному. Добринін теж був без верхнього одягу. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому кадрі Микита вже сидить на дивані і тримає в руці чашку, а Дарія сидить на підлозі між його ніг. Видно, що пара куди дивиться.

"Чим встигли себе зайняти поки відпочиваєте? Ми тільки встигли виспатися. Спимо до 12:00-14:00 годин дня, хоча лягаємо спати не пізно", - написала актриса під фото.

Фанати встигли поставити понад 40 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"А я все планую зайнятися прибиранням перед днем народження. Зараз п'ємо чай і приступимо", "насправді багато часу... Мені здається, час зайнятися собою", "Як красиво", "Для мене нічого не змінилося, мій онлайн бізнес став ще актуальнішим, так що просто продовжую працювати) я не спекулюю і не продаю нічого якщо що))", "Згадати встигли всі ігри з м'ячами, побудувати і зламати будиночок з лего, знайти заначки з прописами і заняттями, дістати макулатуру для виробів і різання - і це тільки в першій половині дня! З дітьми карантин веселіше... І часом хочеться просто поспати до 12-14 годин!".

Раніше ми повідомляли, що "Холостяк" Микита Добринін без одягу взяв на руки наречену Дарію Квиткову.

На фото пара позувала тільки в нижній білизні. Дарина обняла Микиту за шию, а він тримав її за стегна. На тлі можна побачити велике просторе вікно.

"Вірите в любов з першого погляду? Я швидше не вірю, вірю). У нас зовсім не було кохання з першого погляду)", - написала Квіткова під кадром.

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