Російська телеведуча Анфіса Чехова, коли країни одна за одною закриваються на карантин через спалах коронавіруса, приголомшила новиною про застуду 7-річного сина

Як передає Politeka.net , про це Анфіса повідомила у своєму мікроблозі в Instagram, опублікувавши нове відео (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

В кадрі з'явилася Чехова в шовковому бежево-кремовому халаті, а поруч з нею її син Соломон. Зірка повідомила, що хлопчик почав кашляти, однак причин для тривоги поки вона не бачить. Анфіса похвалилася апаратом для інгаляцій, розповівши про його ефективність для лікування простудних захворювань.

"У період епідемії, коли маски, рукавички і антисептик стали затребувані нарівні з туалетним папером🙈 я знаю ще одну не менш необхідну річ! А вірніше прилад☺️ Це небулайзер. Адже звичайний кашель ніхто не відміняв, а кашляти в наш час дуже небезпечно, та й люди шарахаються від тебе як від вогню. Тож як тільки Солик злегка кашлянув ( не сухим кашлем, а звичайним) ми дістали з коробки наш небулайзер", - поділилася Анфіса.

Пост знаменитості викликав ажіотаж в коментарях. Багато хто підтверджують її слова про користь апарату, але деякі все ж рекомендують звернутися до лікаря.

"Оч напевно забавно побачити на вулиці людину з кисневою маскою🤣🤣🤣"

"У нас такий же, але син репетує кожен раз, коли цю маску тільки бачить 🤦‍♀хоча лікування ефективне!"

"Головне, дитині весело 😀"

"Класна річ! Якнайшвидшого одужання вам😍😘"

"Анфіса !яка класна у вас зачіска,думаю мені теж піде ,до літа зроблю🙌"

Раніше ми повідомляли, Чехова, яка любить подорожувати, але в даний час, як і багато інших, змушена самоізолюватися вдома, поностальгувала в соцмережі. Ведуча опублікувала фото з однієї зі своїх поїздок до гарячих країн. Зірка з'явилася в приголомшливому літньому сарафані, що вигідно підкреслив її чудову фігуру.

Нагадаємо, що гаряча Чехова облягла пишні форми і показала, як спокушає чоловіків: «Хороша, чертовка».

Як повідомляла Politeka, Чехова без сорому облягла пишні форми тонкою тканиною: "Хочеться дивитися знову і...".

Також Politeka писала, що Чехова приголомшила раптовою зміною іміджу, відрізавши руду копицю: "Як Малефисента".