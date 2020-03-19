Российская телеведущая Анфиса Чехова, когда страны одна за другой закрываются на карантин из-за вспышки коронавируса, ошарашила новостью о простуде 7-летнего сына

Как передает Politeka.net , об этом Анфиса сообщила в своем микроблоге в Инстаграм, опубликовав новое видео (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

В кадре предстала Чехова в шелковом бежево-кремовом халате, а рядом с ней ее сын Соломон. Звезда сообщила, что мальчик начал кашлять, однако причин для тревоги она пока не видит. Анфиса похвасталась аппаратом для ингаляций, рассказав о его эффективности для лечения простудных заболеваний.

"В период эпидемии, когда маски, перчатки и антисептик стали востребованы наравне с туалетной бумагой🙈 я знаю еще одну не менее необходимую вещь!

А вернее прибор☺️ Это небулайзер. Ведь обычный кашель никто не отменял, а кашлять в наше время очень опасно, да и люди шарахаются от тебя как от огня.

Поэтому как только Солик слегка кашлянул ( не сухим кашлем, а обычным) мы извлекли из коробки наш небулайзер", - поделилась Анфиса.

Пост знаменитости вызвал ажиотаж в комментариях. Многие подтверждают ее слова о пользе аппарата, но некоторые все же рекомендуют обратиться к врачу.

"Оч забавно наверно увидеть на улице человека с кислородной маской🤣🤣🤣"

"У нас такой же, но сын орет каждый раз, когда эту маску только видит 🤦‍♀хотя лечение действительно эффективное!"

"Главное, ребенку весело 😀"

"Классная вещь! Скорейшего выздоровления вам😍😘"

"Анфиса !какая классная у вас прическа,думаю мне тоже пойдет ,к лету сделаю🙌"

Ранее мы сообщали, Чехова, которая любит путешествовать, но в настоящее время, как и многие другие, вынуждена самоизолироваться дома, поностальгировала в соцсети. Ведущая опубликовала фото с одной из своих поездок в горячие страны. Звезда предстала в восхитительном летнем сарафане, что выгодно подчеркнул ее великолепную фигуру.

Напомним, что горячая Чехова обтянула пышные формы и показала, как соблазняет мужчин: «Хороша, чертовка».

Как сообщала Politeka, Чехова без стеснения обтянула пышные формы тонкой тканью: "Хочется смотреть снова и...".

Также Politeka писала, что Чехова огорошила внезапной сменой имиджа, отрезав рыжую копну: "Как Малефисента".