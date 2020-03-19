Світлана потрапила під хвилю критики через неоднозначні танці на концерті

Відома співачка Світлана Лобода показала відео, відзняте під час її концерту

В цей раз знаменита артистка показала себе у відвертому образі поп-діви, здивувавши шанувальників у соціальній мережі Instagram своїми знаменитими "п'яними" танцями, повідомляє Politeka.

цього разу зірка показала себе в коротенькому боді з леопардовим принтом і золотистих ботильйонах на тонкому каблуці. На концерті артистка показала себе у досить неоднозначному вигляді: під час виступу з пісні «Новий Рим», презентація якої відбулася не так давно, артистка влаштувала переполох.

Справа в тому, що Світлана потрапила під хвилю критики з-за «п'яних танців», якими називає свої танцювальні рухи досить незвичайного типу.

«Залишається лише танцювати « п'яні танці»», – глузливо написала сама Світлана під новим відео.

Шанувальники тут же відреагували:

«Нову пісню! Це марення набрид», «Пісня крутяшная , Лобода 🔥», «Ви просто бомба🔥🔥🔥⚡⚡», «Ааа мурашки по тілу ажжж,від цієї енергетики!!!Супер!👍», «Офігенно танцюєте😍🔥», «Залишається тільки жерти гречку і витирати *опу зевой», «Лобода ти Вогнище🤞🔮💊», «бенкет під час чуми?», «Тільки під вашу музику) 🔥», «З ніжкою по акуратніше😊», «Які не екологічні костюми у підтанцьовки..(((», – написали шанувальники.

До цього співачка вирішила показати на невеликому відеоролику в соціальній мережі Instagram, як займається спортом на балконі на відпочинку.

У записі видно, як спочатку колега Світлани знімає гарний вигляд міста, сонячні вулиці з безліччю будинків і яскраве небо. Після дівчина переводить камеру на саму артистку, яка лежачи на підлозі робить вправу «ножиці», а після махає ногами, фактично розминаючись перед іншими тренувальними зв'язками.

Сама зірка не раз відзначала, що задоволена своєю формою, хоча і вважає, що це завдяки батькам, які «обдарували її хорошою генетикою». Співачка часто займається спортом, пілатесом або плавання в басейні.

«Артист повинен завжди прагнути до 💯 приємної ефективності Тому :

1. Спорт

2. любов

3. Робота над собою

хочу в тепло, але йду в зал 🤷‍♀️🧘‍♀️🤸‍♀️», – написала зірка під новим роликом в Instagram. Як і очікувалося, шанувальники захопилися підтягнутою формою співачки і всіляко вихваляли її квітучий вигляд.

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