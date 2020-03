View this post on Instagram

Мало кто уже помнит мои истинные проблемы с Большим театром. Незаконное увольнение меня бывшим директором Иксановым и развёрнутую против меня травлю...😔 В процессе той войны театр сделал так, что большая моя часть гонораров за исполнение ведущих партий, за зарубежные гастроли были заблокированы и так и осели, не дойдя до меня. Большой провернул какую-то аферу с моими деньгами и заблокировал все мои счета в Банке Москвы, заработанные за 5 лет, и суммы были в трех разных валютах. В том же 2003 году я выиграла судебный процесс, доказала, что меня уволили из Большого не потому, что я большая и толстая, как это пытался представить директор от безысходности и глупости своей.., а потому, что коррупция и деньги начали вмешиваться в репертуарную политику театра. Я помню тот момент, когда меня с приставами возвращали на мое рабочее место, а это была моя гримерная комната. Это был полный абсурд. 🙈 После того мне не дали станцевать в Большом театре ни одного спектакля. Но я поступала смело, честно и очень открыто, защищая свою честь, достоинство и призвание. И по закону Большой Театр обязан был разблокировать мои счета и вернуть мне мною же заработанные за 5 лет деньги. Они этого не сделали по сегодняшний день. Прошло 16 лет. 16!!!!! И спустя этот срок сотрудники Банка ВТБ увидели эту историю, разыскали суммы и вернули мне средства. Справедливость восторжествовала спустя годы!!!! Спасибо! Уважение и восхищение ВТБ! 🙏🌺 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #зима #спорт #enjoy #втб