Відома балерина Анастасія Волочкова розповіла про завершення багаторічного конфлікту з театром

Про минуле балерини ходять цілі легенди, пов'язані з її звільненням з Великого театру, а сама вона розповідає про скандальні події з насмішкою і навіть написала з цього приводу книгу "Плата за успіх". Як відомо, більше 16 років тому Анастасію вигнали зі скандалом з Великого театру, відмовившись платити за її виступи і заблокувавши всі її рахунки, пише Politeka.net.

Усі року Волочкова судилася з театром за заблоковані рахунки і намагалася повернути свої гроші, проте справа з місця не зрушила. Однак сьогодні Анастасія показала, як їй повернули гроші, розморозивши рахунку після стількох років.

Розчулена Волочкова в сльозах не змогла стримати емоцій і розповіла, що для неї це стало цілою подією. У банку, в іншому, зірка з'явилася в домашньому вигляді без будь-яких укладок і яскравого макіяжу.

«Мало хто вже пам'ятає мої справжні проблеми з Великим театром. Незаконне звільнення мене колишнім директором Иксановым і розгорнуту проти мене цькування...😔 В процесі тієї війни театр зробив так, що моя велика частина гонорарів за виконання провідних партій, за закордонні гастролі були заблоковані і так і осіли, не дійшовши до мене. Великий провернув якусь аферу з моїми грошима і заблокував всі мої рахунки в Банку Москви, зароблені за 5 років, і суми були в трьох різних валютах.

У тому ж 2003 році я виграла судовий процес, довела, що мене звільнили з Великого не тому, що я велика і товста, як це намагався уявити директор від безвиході і дурості своєї.., а тому, що корупція і гроші почали втручатися в репертуарну політику театру. Я пам'ятаю той момент, коли мене з приставами повертали на моє робоче місце, а це була моя гримерна кімната. Це був повний абсурд. 🙈

Після того мені не дали станцювати у Великому театрі жодного спектаклю. Але я робила сміливо, чесно і дуже відкрито, захищаючи свою честь, гідність і покликання. І за законом Великий Театр зобов'язаний розблокувати мої рахунки і повернути мені мною ж зароблені за 5 років гроші. Вони цього не зробили по сьогоднішній день. Минуло 16 років. 16!!!!! І через цей термін співробітники Банку ВТБ побачили цю історію, розшукали суми і повернули мені кошти», – написала під постом в Instagram Волочкова.

До цього на своїй сторінці зірка похвалилася домашнім відпочинком на карантині.

Балерина позувала на улюбленому дивані, а поруч помітний стіл з кальяном, яким так Анастасія пишається і вже неодноразово нахвалювала його. Підпису ж артистка розповіла, що користувачам мережі краще зайнятися собою і карантином, ніж "злими коментарями".

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