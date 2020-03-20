Знаменита українська співачка Анна Седокова кардинально змінила імідж під час зйомок власного шоу

Незважаючи на те, що зараз введені обмеження в зв'язку з епідемією коронавіруса, Ганна не стала обмежувати свою роботу і навіть встигла відзняти справжнє шоу, про яке мріяла багато років. Як виявилося, Сєдоковій довелося пережити багато злетів і падениц, перш ніж вона змогла домогтися популярності і отримати дозвіл на зйомки, пише Рoliteka.net.

В новому посту в соціальній мережі Instagram зірка показала себе в крихітній білизні з блискітками на тонких бретельках, ледь удержавшем її форми. Доповнила свій незвичайний образ, частина якого видно перед об'єктивом, масивним кулоном з безліччю каменів. Однак головною родзинкою образу стали її волосся кольору фуксії. Насичено рожевий відтінок немало здивував шанувальників, втім як і підпис до нового посту:

«У вісім вечора прийшла усвідомленість. Все позаду. Ми зняли #Квартира69. Від ідеї до здійснення 2,5 місяці, мільярд перешкод і команда неординарних божевільних. З світової пандемією я ще не боролася, але мушу вам зізнатися.

Я вас обдурила. Мене не взяли на телек. Я хотіла на Матч Тв, але мені сказали я не цікава. Мені не запропонували вести ні на П'ятницю не на ТНТ. Мене не взяли вести на Перший, мене не взяли в журі на НТВ.

Мені пропонували вести якусь рубрику про дитяче харчування і оголошувати хіт-парад: неймовірна Лобода на першому місці нашого чарту! Згодна. Оголосила, але кожен раз, проходячи повз камер, я відчувала, як мене туди тягне. Як я жадібно хочу створити. Я вмію. Я знаю.

Диплом про вищу освіту за спеціальністю Ведуча . Я ж можу ! Ось вона я!! Але я весь час була недостатньо хороша для них. Великих босів на ТБ, знаєте, як той чоловік , який постійно займає друге місце )) Так і мною дуже складно управляти, неможливо. Я ж брехати не люблю, не вмію.

І ось прокинувшись одного ранку я зрозуміла, що для того, щоб здійснити свою мрію, тобі не потрібно схвалення інших. Я просто написала тут в інсте - Я буду робити шоу, хто зі мною...

Я не знаю, що буде далі. Ми всі сьогодні в щасливому ауті і неймовірної любові від того, що створили. Спасибі моїй команді , спасибі моїм героям», – написала Анна під новим постом.

До цього в розділі Сторі співачка постала в досить незвичайному вбранні - вільної чорній кофті з принтом вогню на руках. На обличчі зірки красувався яскравий макіяж, а також можна помітити спеціальний фільтр Instagram, який помітно змінив зовнішність зірки.

Тим не менш, кадри виглядають невдалими, так як з-за освітлення і фільтра шкіра зірки здається дуже смаглявою і неприродно темною.

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