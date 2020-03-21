На червоній доріжці всі голлівудські зірки виглядають бездоганно, але в реальному житті багато з них виглядають як прості люди зі своїми особливостями й недоліками

Politeka зібрала повсякденні образи найкрасивіших зірок Голлівуду.

Актриса і співачка Дженніфер Лопес в реальному житті дуже підтягнута і спортивна, але ось розкішного волосся у неї немає. На фото видно, що у Джей Ло коротке тонке волосся – не таке, як на концертах і фотосесіях. У повсякденному житті зірка віддає перевагу спортивному стилю. Волосся вона збирає у гульку.

Зірка "Сутінків" Крістен Стюарт відома своїм бунтарським стилем. Вона може з'явитися на людях в розтягнутій футболці, без макіяжу і з брудним волоссям. Втім, схоже, актрису не дуже хвилює думка оточуючих.

Оскароносна Шарліз Терон в звичайному житті намагається виглядати так само елегантно, як і на червоній доріжці. Її макіяж і зачіска завжди виглядають бездоганно. Навіть якщо вона проводить вихідні зі своїми собаками.

Зірка серіалу «Друзі» Дженніфер Еністон у повсякденному житті віддає перевагу натуральності. Вона часто з'являється без макіяжу або з мінімальним натуральним мейком. Еністон одна з небагатьох голлівудських зірок, яка старіє красиво, застосовуючи мінімум втручань у свою природну красу. До речі, її колеги по серіалу теж виступають за природність. Судячи по фото.

Володарка голлівудської посмішки Джулія Робертс теж воліє не фарбуватися, якщо проводить день вдома. Вона любить ходити в окулярах, щоб приховувати своє обличчя і відсутність макіяжу. Втім, натуральна краса Робертс теж вражає. Вона так само прекрасна, як і в молоді роки.

Нагадаємо, що 44-річна Шарліз Терон виставила соковиті форми в сміливому декольте: "Шикарне тіло".

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