На красной дорожке все голливудские звезды выглядят безупречно, но в реальной жизни многие из них выглядят как простые люди со своими особенностями и недостатками

Politeka собрала повседневные образы самых красивых звезд Голливуда.

Актриса и певица Дженнифер Лопес в реальной жизни очень подтянутая и спортивная, но вот роскошных волос у нее нет. На фото видно, что у Джей Ло короткие тонкие волосы – не такие, как на концертах и фотосессиях. В повседневной жизни звезда предпочитает спортивный стиль. Волосы она собирает в гульку.

Звезда "Сумерек" Кристен Стюарт известна своим бунтарским стилем. Она может появиться на людях в растянутой футболке, без макияжа и с грязными волосами. Впрочем, похоже, актрису не очень волнует мнение окружающих.

Оскароносная Шарлиз Терон в обычной жизни старается выглядеть также элегантно, как и на красной дорожке. Ее макияж и прическа всегда выглядят безупречно. Даже если она проводит выходные со своими собаками.

Звезда сериала «Друзья» Дженнифер Энистон в повседневной жизни предпочитает натуральность. Она часто появляется без макияжа или с минимальным натуральным мейком. Энистон одна из немногих голливудских звезд, которая красиво стареет, применяя по минимум вмешательств в свою естественную красоту. Кстати, ее коллеги по сериалу тоже выступают за естественность. Судя по их фото.

Обладательница голливудской улыбки Джулия Робертс тоже предпочитает не красится, если проводит день дома. Она любит ходить в очках, чтобы скрывать свою личность и отсутствие макияжа. Впрочем, натуральная красота Робертс тоже впечатляет. Она все также прекрасна, как и в молодые годы.

Напомним, что 44-летняя Шарлиз Терон выставила сочные формы в смелом декольте: "Шикарное тело".

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