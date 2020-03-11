Голлівудський режисер Харві Вайнштейн планував позбутися від Дженніфер Еністон
Про це пише таблоїд Daily Mail.
Повідомляється, що в рамках нового засідання Верховного суду в Манхеттені було оприлюднене листування Харві зі своїми помічниками.
Згідно з даними слідства, режисер Харві Вайнштейн, дізнавшись, що американське видання збирається випустити матеріал з одкровеннями Дженніфер Еністон про їх співпрацю, впав у лють.
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«Треба вбити Джен Еністон!», - психував режисер.
Тодішні одкровення Еністон дійсно були дуже резонансними. Зірка Голлівуду вже тоді розповіла те, про що згодом заявили багато її колег — про негідну поведінку Вайнштейна.
«Вона зізналася подрузі, що на прем'єрі фільму «Ціна зради» в 2005 році Вайнштейн домагався до неї, притулившись до її спині і обмацуючи тіло. На протягом багатьох років він часто дивився на її декольте і поводився неналежно, змушуючи Дженніфер відчувати себе ніяково. Джерело стверджує, що Харві був довгий час закоханий в Еністон і постійно говорив про те, наскільки вона гаряча», — йдеться в уривку з статті.
Раніше ми розповідали про те, що колишній чоловік Дженніфер Еністон видав всі секрети відомої актриси.
Після розлучення з актрисою Джастін Теру почав писати автобіографію. За словами джерел, у книзі велику увагу буде приділено Еністон і її непростим стосункам з чоловіками.
Наголошується, що Джастін завжди відчував себе на других ролях. Нібито Еністон ніколи не переставала думати про колишнього чоловіка, тому і другий її шлюб так швидко обернувся розлученням. Зараз, коли Дженніфер все частіше з'являється на публіці в компанії Пітта, Теру неймовірно ревнує.
«Після розлучення з Дженніфер Джастін почав писати книгу про себе. Там дуже багато моментів з їх спільного життя. Охочих видати книгу повно, і зараз Джастін підбирає найбільш вигідний для себе варіант. Джастін провів більшу частину їх шлюбу, відчуваючи себе заміною Бреду Пітту, але Еністон запевняла його знову і знову, що це не так. Тепер з'ясовується, що він був прав, і це його ранить», — розповіло джерело, наближене до артиста.
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