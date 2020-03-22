Зірка «Танців з зірками-2019» Ганна Різатдінова, яку називали фавориткою хореографа Влада Ями на шоу, покрасувалася в спортзалі

А де ще показати себе у всій красі професійній спортсменці? Гімнастка цього разу показала своє тренування з боксу. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram на Інста Ризатдиновой.

На зірці був спортивний облягаючий топ і її обличчя фотограф зняв практично крупним планом. Ганна виглядала войовничо і рішуче била по цілі, а також зазначила, що так рішуче людство, зокрема й Україна повинні впоратися з коронавірусом.

Шанувальники Анни підтримали її у коментарях, написавши, що всіма силами борються з напастю і також надіються на благополучний результат подій.

Крім того, шанувальники зірки спорту не могли не відзначити відмінну форму знаменитості і в коментарях написали чимало компліментів на адресу Ганни: "красуня", "так тримати", "просто супер" і багато іншого.

Нагадаємо, Анна Різатдінова опублікувала відео з магазину на своїй сторінці в Instagram.

Зірка з'явилася в медичній масці, йдучи з візком по магазину. У якийсь момент вона робить розтяжку, використовуючи для цього візок.

«2 день карантину», - підписала пост Різатдінова.

За дві години ролик переглянули понад 26 тисяч разів.

Раніше ми писали, що Анна Різатдінова з'явилася в чорній шовковій маєчці. Тонкі бретельки ледь не ковзали по її ідеальному тілу.

Глибоке декольте наряду ледве не засвітило зайве.

Маленький ланцюжок на шиї доповнив образ, а манікюр додав якоїсь яскравості.

Анна розпустила своє довге хвилясте волосся.

Нагадаємо, фаворитка Ями з "Танців з зірками" розсунула ноги в пікантній позі: "Навіть Волочкова позаздрить"

А ще Politeka писала, що улюблениця Ями засвітила свою гордість в пікантній позі: "Підпалила всіх"

Також Politeka повідомляла, фаворитка Ями з "Танців з зірками" показала все, чим нагородила її природа: "Ідеальна"