Зірка «Танців з зірками-2019» Ганна Різатдінова, яку називали фавориткою хореографа Влада Ями на шоу, покрасувалася в спортзалі
А де ще показати себе у всій красі професійній спортсменці? Гімнастка цього разу показала своє тренування з боксу. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram на Інста Ризатдиновой.
На зірці був спортивний облягаючий топ і її обличчя фотограф зняв практично крупним планом. Ганна виглядала войовничо і рішуче била по цілі, а також зазначила, що так рішуче людство, зокрема й Україна повинні впоратися з коронавірусом.
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Шанувальники Анни підтримали її у коментарях, написавши, що всіма силами борються з напастю і також надіються на благополучний результат подій.
Крім того, шанувальники зірки спорту не могли не відзначити відмінну форму знаменитості і в коментарях написали чимало компліментів на адресу Ганни: "красуня", "так тримати", "просто супер" і багато іншого.
Нагадаємо, Анна Різатдінова опублікувала відео з магазину на своїй сторінці в Instagram.
Зірка з'явилася в медичній масці, йдучи з візком по магазину. У якийсь момент вона робить розтяжку, використовуючи для цього візок.
«2 день карантину», - підписала пост Різатдінова.
За дві години ролик переглянули понад 26 тисяч разів.
Раніше ми писали, що Анна Різатдінова з'явилася в чорній шовковій маєчці. Тонкі бретельки ледь не ковзали по її ідеальному тілу.
Глибоке декольте наряду ледве не засвітило зайве.
Маленький ланцюжок на шиї доповнив образ, а манікюр додав якоїсь яскравості.
Анна розпустила своє довге хвилясте волосся.
Нагадаємо, фаворитка Ями з "Танців з зірками" розсунула ноги в пікантній позі: "Навіть Волочкова позаздрить"
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