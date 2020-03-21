Головна блондинка нинішнього складу ВІА Гри Еріка Герцег не втомлюється демонструвати ідеальну фігуру пыдписникам

При цьому локація, як виявилося, принципового значення для зірки не має, передає Politeka.

Так, красуня опублікувала в Instagram селфы, зроблене в примірочній у московському ГУМі.

В кадрі Еріка в оригінальному боді, корсеті і темно-синіх гольфах з візерунком. Дівчина сидить, закинувши ногу на ногу. «Love 🖤», – коротко підписала знімок артистка.

У коментарях фанати співачки не пошкодували слів й емоджі, щоб висловити своє захоплення зовнішнім виглядом зірки. Проте знайшлися і ті, хто не втримався і дорікнув Еріці зайвою худорбою.

«Красуня😍❤️», «Вауу ♥️🔥», «Кістлявою скоро станеш.... шкіра та кістки», «Красуня 😍🔥🔥🔥», «Найкрасивіша», – пишуть під фото.

Як відомо, Герцег з дитинства захоплювалася музикою. Вона була солісткою в церковному хорі, однак після школи вступила до інституту на менеджера-економіста. Паралельно Еріка підробляла то офіціанткою, то в кол-центрі.

У 20 років вона здійснила справжній подвиг — розпрощалася з 30 зайвими кілограмами, зробила пластичну операцію зі збільшення грудей і почала нове життя в якості моделі. Фотографій красуні до схуднення, чия вага тепер складає 52 кг при зрості 175 см, не знайти навіть в її Instagram.

У 2011-му Еріка переїхала до Києва, щоб добитися успіху в столиці. Тут дівчина завела ряд корисних знайомств, а також двічі знялася для журналу Playboy. У 2013 році після відбору вона потрапила в культову дівчачу групу і здобула популярність.

Нагадаємо, що Еріка Герцег виставила найапетитніші місця в сміливому костюмі: «чоловіки в ауті».

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