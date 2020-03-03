Солистка «ВИА Гра» Эрика Герцег, слухи о романе которой с продюсером Константином Меладзе не утихают уже продолжительное время, показала свою прекрасную фигуру

Певица покрасовалась у зеркала в практически "невидимом" спортивном костюме. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на ее Instagram-сториз.

На кадрах Эрика позирует в топе и лосинах "в облипку", свои густые волосы артистка распустила и улыбалась при всем при этом на камеру. Отметим, что снимок был сделан при не очень качественном освещении, но все прелести женственной фигуры певицы ее поклонникам удалось рассмотреть:

"Время для зала", - виднеется подпись к фото.

Помимо прочего, Эрика засветила на типичном селфи свою объемную грудь в смелом декольте топа, а также подкачанные ножки и подтянутый живот.

Отметим, что возможности прокомментировать кадры у поклонников звезды не было, но ранее они неоднократно отмечали, что она просто "невероятная красотка", а ее фигура - "загляденье".

Ранее, напомним, отрывок с солисткой группы Эрикой Герцег Меладзе опубликовал на своей странице в Инстаграм. Как продюсер группы Меладзе часто публикует анонсы новых клипов своих подопечных, но этот раз – исключение. Дело в том, что клип ВИА Гры «1+1» вышел еще в декабре 2019 года. Поэтому причины, по которым видео появилось в сториз Меладзе, до конца не понятны.

Показательно, что продюсер выбрал отрывок из клипа, где поет Эрика Герцег. Конкретно в этом клипе девушка очень сильно похожа на экс-солистку ВИА Гры, жену Константина Меладзе Веру Брежневу. Именно с ней, по данным российских СМИ, у Меладзе роман.

Сама Эрика, как и Меладзе, не раз опровергала слухи о романе с продюсером.

«Для меня Константин Меладзе — третий отец после родного отца и Бога. С первого дня испытываю к нему уважение и благодарность за любимую работу», - заявляла девушка в интервью.

Но, несмотря на заверения звезд, поклонники ВИА Гры и Константина Меладзе все же подозревают продюсера в изменах. Во-первых, он закрутил роман с Верой Брежневой, когда она пела в группе, а он был женат. Во-вторых, Эрика Герцег как две капли воды похожа на Брежневу. Только она моложе. Сейчас звезде 31 год, а Вере Брежневой 3 февраля исполнилось 38 лет.

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