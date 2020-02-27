Яркая блондинка из «ВИА Гра» Эрика Герцег, которой долгое время в сети приписывали роман с продюсером Константином Меладзе, показала всю страстность своей творческой натуры на сцене

Исполнительница выступила с коллегами по группе в откровенных нарядах. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на публикации артистки в Instagram.

На кадрах Эрика позирует с Ольгой Меганской и Ульяной Синецкой в сценических нарядах, состоящих из красных юбок, платьев с разрезами и блестящего топа также на одной из участниц ансамбля. Образы девушек дополнили пышные укладки и яркий макияж.

Судя по подписи под фото, дамы выступали в Казахстане и всем своим видом на сцене показали, как любят работу и всецело отдаются любимому делу. Сама же Эрика частично засветила свою объемную грудь на сцене, а Ольга и Ульяна - стройные ножки и не только...

Ранее в сториз артистка опубликовала фото с интересной прической и в подписи к нему обозначила, что скучает по мастеру.

Отметим, что возможности прокомментировать фото у поклонников знаменитости не было, но ранее они неоднократно отмечали в комментариях под ее постами, что она просто очаровательна и очень привлекательная женщина.

Ранее сообщалось о том, что 9 октября 2019 года Эрика проговорилась - она выходит замуж и рассказала, кто стал ее избранником. Жениха звезды «ВИА Гра» зовут Михаил, он бизнесмен. Известно, что предложение он сделал Эрике всего спустя месяц после знакомства. Сейчас пара живет вместе.

Сделал он это еще в 2017 году, с помощью курьера, которого отправил в аэропорт, куда пребывала артистка, с кольцом. К посылке прилагалось письмо с признанием в любви.

Какой именно будет церемония бракосочетания – пара еще не решила, лишь известно, что возлюбленные намерены последовать популярному ныне направлению среди представителей шоу-бизнеса, которые буквально через одного, справляют такие торжества в Европе. Шумной свадьбы «голубки» не хотят – на церемонии, вероятнее всего, будут лишь родственники и самые близкие друзья.

Напомним, что Альбина Джанабаева взбудоражила новой внешностью, молодеет на глазах: «Повезло Меладзе…».

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