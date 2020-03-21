Главная блондинка нынешнего состава ВИА Гры Эрика Герцег не устает демонстрировать идеальную фигуру подписчикам

При этом локация, как оказалось, принципиального значения для звезды не имеет, передает Politeka.

Так, красотка опубликовала в Instagram селфи, сделанное в примерочной в московском ГУМе.

В кадре Эрика в оригинальном боди, корсете и темно-синих гольфах с узором. Девушка сидит, закинув ногу на ногу. «Love 🖤», – коротко подписала снимок артистка.

В комментариях фанаты певицы не пожалели слов и эмодзи, чтобы высказать свое восхищение внешним видом звезды. Однако нашлись и те, кто не удержался и упрекнул Эрику в излишней худобе.

«Красотка😍❤️», «Вауу ♥️🔥», «Костлявой скоро станешь.... кожа, да кости», «Красотка 😍🔥🔥🔥», «Самая красивая», – пишут под фото.

Как известно, Герцег с детства увлекалась музыкой. Она была солисткой в церковном хоре, однако после школы поступила в институт на менеджера-экономиста. Параллельно Эрика подрабатывала то официанткой, то в кол-центре.

В 20 лет она совершила настоящий подвиг — рассталась с 30 лишними килограммами, сделала пластическую операцию по увеличению груди и начала новую жизнь в качестве модели. Фотографий красотки до похудения, чей вес теперь составляет 52 кг при росте в 175 см, не сыскать даже в ее Instagram.

В 2011-м Эрика переехала в Киев, чтобы добиваться успеха в столице. Здесь девушка завела ряд полезных знакомств, а также дважды снялась для журнала Playboy. В 2013 году после отбора она попала в культовую девчачью группу и обрела популярность.

Напомним, что Эрика Герцег выпятила самые аппетитные места в смелом костюме: «мужчины в ауте».

Как сообщала Politeka, Эрика Герцег в кружевном белье побаловалась прямо в машине: «Потрясающие объемы!».

Также Politeka писала, что Эрика Герцег сверкнула пышным бюстом в компании полуголых красоток: «вот это страсть».