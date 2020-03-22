29-річна українська співачка Міша Романова, колишня учасниця групи "ВІА Гра", розбурхала відвертим фото

Як передає Politeka.net, зірка більше року приховувала від публіки свого сина Мартіна, не показуючи малюка, але ось, нарешті, співачка зважилася похвалитися в Instagram фото з дитиною.

Романова постала в дещо розпусному образі, незважаючи на те, що тримає на руках дитину. На ній бежевий плащ, який Романова розстебнула і як би в попихах підв'язала поясом - так що погляду фанатів відкрився неймовірно красивий вид на її глибоке декольте та інші пружні принади. Мішу, мабуть, така розкутість анітрохи не бентежить: красуня зухвало та водночас з теплотою дивиться в об'єктив, притримуючи руками голенького сина, який постав в одному лише підгузку.

"Мій вічний двигун❤️", - підписала фото Романова.

Шанувальники менш ніж за добу встигли поставити майже 30 000 "сердечок", захоплюючись зворушливим знімком. Правда, деякі все ж назвали фото "сумнівним".

"Який солодкий пупсик 😍 і мама красуня!!! 😱 Ростіть здоровенькими і щасливими!!! 😍"

"Мадонна і немовля🔥"

"Солоденький...🐰♥️🥰"

"Ну які ви красиві 😍🥰"

"😍 фото супер... красень і захисник мамин.🤗"

"Міша, ти тут просто квітнеш і пахнеш, травнева троянда прям😍. Мартін просто принадність, весь в маму) "

"😻який наречений зростає 🙈😻"

"Мммм такі мімішні😍"

"Сумнівне фото....."

Раніше ми повідомляли, Романова днями вперше показала публіці свого сина, виставивши фото обкладинки журналу "Отдохни", де вони з'явилися вдвох. Шанувальники вибухнули коментарями з припущеннями, хто ж батько хлопчика, якого Романова ретельно приховує. Багато хто припустили, що Мартін схожий на співака і близького друга Міші Макса Барських. Правда, тут же у відповідь інші фанати пишуть, що співачка зізнавалася в одному з інтерв'ю, що батьком дитини є український режисер, не називаючи його імені.

Нагадаємо, що гаряча екс-ВІА Гра вразила своїми "подружками" в екстремальному декольте: "Богиня".

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