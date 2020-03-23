Син придворного художника Володимира Путіна Нікаса Сафронова хоче набрати вагу, незважаючи на те, що зараз він важить 240 кілограм

30-річний Лука Затравкін є затятим прихильником бодіпозитива, тому не збирається худнути. Навпаки, чоловік планує набрати ще 8 кілограм. За його словами, вага статевозрілого лева становить 250 кілограм. Саме ця вага – його мета.

«Я поставив собі за мету — під час посту поправитися до 250 кілограмів. Тому що для мене важлива магія чисел. Зараз я важу 242, а 250 кілограмів — вага статевозрілого лева. А оскільки я відчуваю себе в душі левом, вважаю, що зобов'язаний дійти до таких розмірів», - заявив Затравкін.

Як відомо, чоловік виступає проти різних дієт і обмежень. Затравкін переконує, що відчуває себе комфортно в нинішній вазі. Цікаво, що Нікас Сафронов підтримує сина в його прагненнях.

Раніше ми писали, що Лука Затравкін застряг у туалеті літака. Пасажири знімали цей інцидент на камеру, а потім виклали в інтернет. Чоловік застряг в унітазі і не зміг самостійно з нього встати. На відео чути, як Затравкін кричав, що «не помре в туалеті». Після такої ганьби він пообіцяв судитися з авіакомпанією.

Нікас Сафронов відомий своїми портретами російського президента Володимира Путіна. Крім цього, він малював і інших російських чиновників у різних образах. Його син – піаніст. Проблеми з вагою у нього спостерігалися з самого дитинства. Вже у 18 років хлопець важив 160 кілограмів. З віком його вага ставало все більше і більше. До речі, хлопцю вдалося схуднути, коли він сидів на строгій дієті, але пізніше знову набрав вагу.

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