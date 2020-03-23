Сын придворного художника Владимира Путина Никаса Сафронова хочет набрать вес, несмотря на то, что сейчас он весит 240 килограмм

30-летний Лука Затравкин является ярым сторонником бодипозитива, поэтому не намерен худеть. Наоборот, мужчина планирует набрать еще на 8 килограмм. По его словам, вес половозрелого льва составляет 250 килограмм. Именно этот вес – его цель.

«Я поставил себе цель — во время поста поправиться до 250 килограммов. Потому что для меня важна магия чисел. Сейчас я вешу 242, а 250 килограммов — вес половозрелого льва. А поскольку я ощущаю себя в душе львом, считаю, что обязан дойти до таких размеров», - заявил Затравкин.

Как известно, мужчина выступает против различных диет и ограничений. Затравкин убеждает, что чувствует себя комфортно в нынешнем весе. Интересно, что Никас Сафронов поддерживает сына в его стремлениях.

Ранее мы писали, что Лука Затравкин застрял в туалете самолета. Пассажиры снимали этот инцидент на камеру, а потом выложили в интернет. Мужчина застрял в унитазе и не смог самостоятельно с него встать. На видео слышно, как Затравкин кричал, что «не умрет в туалете». После такого позора он пообещал судиться с авиакомпанией.

Никас Сафронов известен своими портретами российского президента Владимира Путина. Кроме этого, он рисовал и других российских чиновниках в разных образах. Его сын – пианист. Проблемы с весом у него наблюдались с самого детства. Уже в 18 лет парень весил 160 килограммов. С возрастом его вес ставал все больше и больше. Кстати, парню удалось похудеть, когда он сидел на строгой диете, но позже снова набрал вес.

Напомним, что 240-килограммовый мужчина утер нос Волочковой своим шпагатом, кадры взорвали сеть: "О, боже...".

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