Відомий російський поп-виконавець Філіп Кіркоров покрасувався в компанії своїх дітей

Засвітився популярний артист зі своїми юними спадкоємцями на російському ТБ - в одному з тематичних шоу. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram-сторіз співака.

Як відомо, виконавець виховує 8-річну дочку Аллу-Вікторію і 7-річного сина Мартіна-Крістіна. Йому їх народила сурогатная мати. Зазначимо, що неозброєним, як то кажуть, оком видно схожість малюків і російського поп-короля.

Так на нових опублікованих Філіпом кадрах, зоряні чада всіляко тіснилися біля свого знаменитого батька і здивували "по-недитячому" розкішними вбраннями в ефірі - дітвора буквально сяяла. Дочка була в холодного морського відтінку рівного крою сукні з мікро-блискіткою, а син був в стильній світлій футболці, джинсах і піджаку в клітинку. Сам Кіркоров, традиційно, затьмарив своїм зовнішнім виглядом всіх навколо. Навіть не скільки видом загалом, скільки своїм строкатим вбранням - піджаком з суцільних блискіток і принтами у вигляді гральних карт.

Можливості прокоментувати ці кадри у шанувальників поп-короля російської естради не було, так як вони, нагадаємо, зі сторіз, але раніше шанувальники зірки вихваляли його малюків у коментарях під постами Пилипа, а також під постами самих дітей в їх окремих аккаунтах у вищезгаданій популярній соцмережі. Зокрема, фани відзначали, що Алла-Вікторія і Мартін-Крістін маленькі копії свого відомого і талановитого батька і що діти живуть в небувалій розкоші, дивуючи смаком і тягою до прекрасного в такому ще зовсім юному віці.

нагадаэмо також, на Заході зірки давно не приховують свою нетрадиційну орієнтацію. У деяких випадках камінг-аут може навіть підігріти інтерес публіки до артиста.

У пострадянських країнах ситуація трохи інакша. Багато артистів змушені приховувати свою орієнтацію, а відкритих представників ЛГБТ-спільноти не так вже й багато. Тому в пресі нерідко виникають питання до деяких зірок, чиє особисте життя, м'яко кажучи, не вписується в рамки.

Ми вирішили згадати зірок, яких в різний час підозрювали у нетрадиційній орієнтації.

Колишній чоловік Алли Пугачової Філіп Кіркоров відомий своїми епатажними витівками та любов'ю до незвичайного яскравого одягу. Любитель золота, стразів і пір'я ніколи не був у серйозних стосунках, якщо не вважати Пугачову, шлюб з якою багато хто вважав піаром.

Як відомо, Кіркоров скористався послугами сурогатної матері, щоб «народити» собі дітей. Це дало черговий привід для того, щоб стверджувати про його орієнтацію.

Популярний співак Сергій Лазарєв хоч і перебував у відносинах з телеведучою Лєрою Кудрявцевою, але в їх союз теж мало хто вірив. Народження двох дітей сурогатною матір'ю лише зміцнило підозри публіки з приводу його смаків.

Ще один російський топ-виконавець Діма Білан теж знаходиться під постійним прицілом ЗМІ. Співак, якого обожнюють мільйони, у свої 38 років так і не обзавівся дівчиною. За всю кар'єру у нього не було жодного серйозного роману за винятком пари інтрижок для піару.

Про солістку групи «Нічні снайпери» Діану Арбеніну чутки ходять ще з початку 2000-х, коли вона разом зі Світланою Сургановою заснувала колектив.

Дует виглядав своєрідно: завжди в чоловічому одязі, з короткими стрижками і без макіяжу. Враховуючи особливий характер їх пісень, не дивно, що дівчат записали в «нетрадиційну» категорію. Арбеніна, до речі, народила двійнят, яких виховує сама.

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