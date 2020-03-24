Відома балерина Анастасія Волочкова похвалилася незвичайним домашнім концертом

Через карантин скандально відома артистка скасувала багато виступу, а також змушена обходитися без провокаційних тренувань у залі. Однак, схоже, Анастасія не має наміру проводити вільний час на самоті - нещодавно зірка влаштувала вдома незвичайний концерт, пише Politeka.net.

В цей раз на свтоей сторінці в соціальній мережі Instagram зірка вирішила представити кадри зі свого незвичайного виступу, до якого вона привернула увагу навіть маленьких діток.

Не посоромилася при цьому балерина приміряти досить відверте вбрання – прозору сукню, розшиту блискітками і мереживами. Під час свого виступу Анастасія вирішила виконати пісню, а також пройшлася по залу, як би показуючи свій образ.

«А це посвята моїм улюбленим Хейтерам😂 😊 З мого домашнього великого театру.😊💃 #анастасияволочкова #волочкова», – написала Волочкова під новим відео.

Тим не менш, можливості висловити свою думку і прихильникам, і недоброзичливцям зірка не залишила. Волочкова приховала доступ до коментарів, явно побоюючись чергової хвилі критики на свою адресу.

До цього ж помітно схудла і втомлена балерина з'явилася без макіяжу в улюблених вовняних чоботях і коротких шортах з майкою перед жінкою, яка провела з нею сеанс. Сама зірка виглядала трохи змучено і навіть засвітила реальний вигляд своєї шкіри.

З-за положення, яке прийняла Анастасія, сидячи на краю світлого крісла, можна помітити обвислу шкіру на ногах Анастасії. Зовсім не таку ідеальну, як раніше нахвалювала свої форми сама зірка.

«В сьогоднішні дні хаосу і паніки у багатьох (хоча закликаю всіх не панікувати і не впадати в депресію), допомога психолога може виявитися вкрай необхідною і стати підмогою!👍

Ми довго розмірковували про що.. І зокрема про те, як артистам впоратися зі складністю в тому, що багато творчі люди з причини того, що потрібно погодитися і прийняти ситуацію карантину та обмеження спілкування з великою кількістю людей, не впасти в депресію від того, що ми позбавлені можливості НА ЧАС виходити на сцену, дарувати свою творчість, зустрічатися з глядачами, бути в цій чарівній для нас іпостасі..🙏 Сафі дала неймовірно цінні поради і дуже підтримала», – написала Волочкова.

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