А это посвящение моим любимым Хейтерам😂 😊 Из моего домашнего большого театра.😊💃 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #весна #спорт #enjoy