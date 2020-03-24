Известная балерина Анастасия Волочкова похвасталась необычным домашним концертом

Из-за карантина скандально известная артистка отменила многие выступления, а также вынуждена обходиться без провокационных тренировок в зале. Однако, похоже, Анастасия не намерена проводить свободное время в одиночестве - недавно звезда устроила дома необычный концерт, пишет Politeka.net.

В этот раз на свтоей странице в социальной сети Инстаграм звезда решила представить кадры со своего необычного выступления, к которому она привлекла даже маленьких деток.

Не постеснялась при этом балерина примерить довольно откровенный наряд – прозрачное платье, расшитое блестками и кружевами. Во время своего выступления Анастасия решила исполнить песню, а также прошлась по залу, как бы показывая свой образ.

«А это посвящение моим любимым Хейтерам😂 😊 Из моего домашнего большого театра.😊💃 #анастасияволочкова #волочкова», – написала Волочкова под новым видео.

Тем не менее, возможности выразить свое мнение и поклонникам, и недоброжелателям звезда не оставила. Волочкова скрыла доступ к комментариям, явно опасаясь очередной волны критики в свой адрес.

До этого же заметно похудевшая и уставшая балерина появилась без макияжа в излюбленных шерстяных сапогах и коротких шортах с майкой перед женщиной, которая провела с ней сеанс. Сама звезда выглядела несколько измученно и даже засветила реальный вид своей кожи.

Из-за положения, которое приняла Анастасия, сидя на краю светлого кресла, можно заметить обвисшую кожу на ногах Анастасии. Совсем не такую идеальную, как ранее нахваливала свои формы сама звезда.

«В сегодняшние дни хаоса и паники у многих (хотя призываю всех не паниковать и не впадать в депрессию), помощь психолога может оказаться крайне необходимой и стать подмогой!👍

Мы долго размышляли о многом.. И в частности о том, как артистам справиться со сложностью в том, что многие творческие люди по причине того, что нужно согласиться и принять ситуацию карантина и ограничения общения с большим количеством людей, не впасть в депрессию оттого, что мы лишены возможности НА ВРЕМЯ выходить на сцену, дарить своё творчество, встречаться со зрителями, быть в этой волшебной для нас ипостаси..🙏 Сафи дала невероятно ценные советы и очень поддержала», – написала Волочкова.

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