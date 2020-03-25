Дружина артиста Валерія Меладзе, колишня солістка "ВІА Гри", співачка Альбіна Джанабаєва, похвалилася формами

Красуня з'явилася в зеленому шкіряному платті, лежачи на підлозі, пише Politeka.net. Зірка спустила наряд з глибоким декольте з плеча, посвітив гладкою шкірою.

Пружна шкіра плаття виділила її апетитні принади - гарну п'яту точку, а також тонку талію.

Завершили її спокусливий образ прикраси: золоті браслети і довгі сережки.

Красива зачіска, макіяж з акцентом на очі - просто очей не відірватися

Джанабаєва посміхалася і дивилася в камеру. В цілому артистка виглядала свіжо і щасливо.

"Мабуть, зараз, як ніколи кожен може відчути тепло домашнього вогнища ❤️🙏🏻", - підписала фото співачка.

За 15 хвилин пост зібрав майже 900 лайків і трохи коментарів.

"Яка краса", "Оо, боже, яка жінка! 🔥🔥🔥", "дуууже пасує такий колір!💚😍", "Шикарна🔥", "Яка ви красива...😍♥️🔥", "Обов'язково придбаю журнал) 😊🌸", "Краса!!! Альбіна, ви прекрасні, як завжди! ♥️🥰", "Прекрасна 😍 дуже красива фотографія", "Сумуували по вам❤️ з'являйтеся тут частіше, по можливості!! Без вас сумно😉", "Вау", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Альбіна Джанабаєва сиділа у великому кріслі в коротких штанях і піджаку.

Образ зірка доповнила цікавою шпилькою і каблуками. Під ногами можна побачити букет квітів, що загорнутий в газету. В один момент вона кидає грудку кольорів, що у неї в руці.

"Раз! Легкий помах руки і всі квіти біля ваших ніг..... гарного настрою", - написала Альбіна.

Раніше повідомлялося, що Альбіна Джанабаєва постала у досить чарівному образі.

Артистка в топі тілесного кольору позувала на ліжку, зігнувши і злегка піднявши ногу. Вона частково прикрилася білим простирадлом, залишивши все "смачне" при собі, що трохи засмутило прихильників.

Розпущене волосся, яке здаються вологими, Альбіна поклала трохи назад. В руці вона тримає смартфон, приклавши його до вуха.

"Алло, мам...", - підписала кадр Альбіна (тут так і хочеться згадати однойменний старий хіт "ВІА Гри").

Нагадаємо, що Джанабаєва у синьому оксамиті злегка оголилася і показав, чим спокусила Меладзе: "Взу, Альбіна".

А ще Politeka писала, що розкішна Джанабаєва в розпусному плаття захопила своїм талантом: "Яка ви...".

Також Politeka повідомляла, що Джанабаєва зігнулася в пікантній позі і показав, чим спокусила Меладзе: особисті кадри.