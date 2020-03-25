Російський музикант Сергій Жуков розкрив подробиці своєї хвороби

Гучну заяву лідер колективу "Руки вгору" зробив в ефірі ток-шоу на російському каналі, передає Politeka.net.

В ефірі ток-шоу Сергій Жуков зізнався, що через пухлину йому медики "відрізали половину тіла".

Зокрема, популярний музикант розповів, що звичайний синець, який з'явився після удару під час концерту, через деякий час перетворився в пухлину. Але навіть досвідчені лікарі не могли зрозуміти, що відбувається з артистом.

"На порожньому місці мене звалило, причому страшно. Незрозуміла історія з хворобою, коли із звичайного удару справа переросло в те, що мені відрізали половину тіла. Я провів три місяці в лікарні, переніс три операції і не розумів, виберуся я і взагалі вийду на сцену. Я говорив: "Кому дати грошей? Везіть мене куди-небудь - в Німеччину, в Ізраїль". А лікарі відповідали: "Ми не знаємо, що у вас, куди ми вас повеземо?", – Жуков ділиться спогадами.

Але через якийсь час музикант зміг отримати закордонний експериментальний медичний апарат, з яким він ходив два місяці.

"Я ходив весь в акумуляторах два місяці, носив у руках цю штуку. Весь в проводах. І тільки вона мене врятувала", - резюмував Жуков в ефірі ток-шоу.

Раніше ми розповідали, що популярна телеведуча Анфіса Чехова розкрила свій страшний діагноз. Зірка вирішила звернутися за допомогою до медиків через проблеми з венами на ногах.

Популярна телеведуча звернулася до флеболога. Досвідчений фахівець порекомендував Анфісі Чеховій не втрачати час і провести хірургічне втручання. Як зізналася зірка телебачення, перед операцією вона дуже хвилювалася за наркозу.

Нагадаємо, що Анфіса Чехова виставила своє багатство в білій сорочці: "Бомба!".

Також Politeka писала, що Анфіса Чехова повністю роздяглася і показала, за що її обожнюють чоловіки: «Ось це гнучкість!».