Російський музикант Сергій Жуков розкрив подробиці своєї хвороби
Гучну заяву лідер колективу "Руки вгору" зробив в ефірі ток-шоу на російському каналі, передає Politeka.net.
В ефірі ток-шоу Сергій Жуков зізнався, що через пухлину йому медики "відрізали половину тіла".
Зокрема, популярний музикант розповів, що звичайний синець, який з'явився після удару під час концерту, через деякий час перетворився в пухлину. Але навіть досвідчені лікарі не могли зрозуміти, що відбувається з артистом.
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"На порожньому місці мене звалило, причому страшно. Незрозуміла історія з хворобою, коли із звичайного удару справа переросло в те, що мені відрізали половину тіла. Я провів три місяці в лікарні, переніс три операції і не розумів, виберуся я і взагалі вийду на сцену. Я говорив: "Кому дати грошей? Везіть мене куди-небудь - в Німеччину, в Ізраїль". А лікарі відповідали: "Ми не знаємо, що у вас, куди ми вас повеземо?", – Жуков ділиться спогадами.
Але через якийсь час музикант зміг отримати закордонний експериментальний медичний апарат, з яким він ходив два місяці.
"Я ходив весь в акумуляторах два місяці, носив у руках цю штуку. Весь в проводах. І тільки вона мене врятувала", - резюмував Жуков в ефірі ток-шоу.
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