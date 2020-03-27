Відомий український хореограф, учасниця популярного шоу "Танці з зірками" Олена Шоптенко опублікувала яскраве фото в своєму Instagram

Зірка порадувала новим знімком своїх шанувальників, пише Politeka.net. Блондинка з'явилася в чорній маєчці, яка облягла її шикарну фігуру. Зокрема, помітно, як виділяються її пишні груди.

Маленькі ланцюжок і хрестик чудово доповнили простий образ.

Олена позувала, здавалося, без грама косметики, і це абсолютно ніяк її не псує, а навпаки - лише дає насолодитися натуральною красою.

Зірка посміхалася, дивлячись у камеру. Образ вийшов просто осяйним.

При цьому красуня стояла біля вікна, а позаду неї виднівся кондиціонер.

"Я вже активно готуюся до нашого наступного онлайн танцювального уроку в цю п'ятницю в 11:30 😊 Точніше, я вже готова 😁 Придумала 2 комбінації - румби і танго, тепер не можу вибрати 🤷‍♀️ Обидві мені дуже подобаються! А ви за який танець в цю п'ятницю? За ліричну румбу або темпераментне танго? 💃🏼😉", "Ідеал", - поцікавилася красуня у підписників.

Варто відзначити, що на час кранатина через коронавірус Шоптенко влаштовує для своїх підписників онлайн-уроки танців.

За 22 години пост зібрав понад 8000 лайків та багато коментарів. Користувачі мережі, в основному, голосували за танець, який хотіли б повторити разом з Оленою, але деякі і не упустили можливості обговорити зовнішність хореографу.

"Вибілені очі і зуби", "Танго", "Румба", "Румбу)Ура..🙌🎉.А чи буде запис самби?", "Латина вже була, так що давайте стандарт", "Танго. Завжди хотіла спробувати. 😉", "Важкий танець зі всієї бальної 10ки - Румба 🙌", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, що Шоптенко приголомшила прощальним фото після вильоту з Танців з зірками.

Як повідомляла Politeka, Шоптенко приголомшила розповіддю про «Танцях з зірками».

Також Politeka писала, що головна красуня «Танців з зірками» вразила фігурою в купальнику.