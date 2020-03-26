Голлівудська зірка Шерон Стоун показала шанувальникам, чим займається вдома під час карантину

Про це вона розповіла у відео, яке опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Рoliteka.net. На відео Стоун стоїть біля картини, яку вона сама намалювала. Зірка розповідає, що вона закінчила малювати картину і вийшло досить непогано. На відео помітно, що Шерон Стоун сильно постаріла і змушена носити окуляри для зору. До того ж, актриса не дуже прагнула виглядати красиво. Вона одягнена в домашній одяг, а її волосся зібране в недбалий хвіст.

За день відео актриси зібрало понад 52 тисяч лайків. Фанати хвалять Стоун за її талант.

«Вау це дивовижно», «Вау, Шерон.. Я поняття не мав, що ти художник», «Мої вітання, Шерон. Це казково. Я відчуваю наближення аукціону», «Відмінно спрацьовано», «Вау, це захоплююче», «Красиві квіти. Ти така талановита», «Збираєтеся продати її на благодійність? Може, для працівників охорони здоров'я або працівників ресторанів?» «Хороша робота, Шерон. Які гарні квіти! Ви малюєте дуже акуратно», - пишуть користувачі мережі.

Зазначимо, що Шерон Стоун довгий час була однією з найкрасивіших і найбажаніших актрис Голлівуду. Сьогодні вона продовжує зніматися в кіно, але зовсім трохи. Стоун живе в західному Голлівуді з трьома синами, яких вона всиновила.

Нагадаємо, що Шерон Стоун розставила ноги і вразила всіх мальовничим видом: «як у 20-річної».

Як повідомляла Politeka, Беллуччі, Стоун, Робертс та інші зірки за 50 виглядають бездоганно: фотографії красунь.

Також Politeka писала, що Шерон Стоун похвалилася ідеальними формами в свої 62 роки: топ яскравих фото зірки.