Сучасний стиль життя, косметологія і хірургія дозволяють людям зберігати молодість аж до зрілого віку. Це особливо помітно по зіркам, які чудово виглядають і в 50, і в 60, і навіть в 70 років

Politeka.net вирішила згадати найкрасивіших жінок, яким вже виповнилося 50 років, але які досі вражають своєю красою.

Італійській актрисі і моделі Моніці Беллуччі 55 років, але вона до цих пір вважається однією з найкрасивіших жінок світу. Зірка використовує тіні пастельних кольорів, щоб шкіра виглядала свіжою і молодою. Крім цього, вона коротко підстриглася.

Фатальній красуні Шерон Стоун 62 роки. Незважаючи на вік, свій шарм актриса не втратила. Вона віддала перевагу світлому кольору волосся, який, як відомо, молодить. Зморшки актриса не приховує, а пишається ними.

Співачці і актрисі Дженніфер Лопес цього літа виповниться 51 рік. Але на деяких знімках зірка виглядає на 25, а її фігурі може позаздрити будь-яка 30-річна дівчина. Секрет простий. Лопес дуже багато часу приділяє спорту.

Власниці самої розкішної посмішки Голлівуду Джулії Робертс 52 роки. Вона так само гарна, а її коронна посмішка ніколи не зникає з обличчя. Виглядати молодо Робертс дозволяє її худоба.

Оскароносній актрисі Меріл Стріп вже 70 років, а вона продовжує активно зніматися. Виглядає зірка чудово. Хоча, за нашими мірками, це вже дуже шанобливий вік.

Актрисі Сандрі Буллок 55 років. Але складається враження, що з кожним роком голлівудська зірка тільки гарнішає. Допомагає і генетика. На обличчі Буллок практично немає зморшок.

Нагадаємо, що напівроздягнену Джулію Робертс застукали на відпочинку: інтимна деталь потрапила в кадр.

Як повідомляла Politeka, Моніка Беллуччі у прозорому топі забула про вік і вразила формами: "Боже, вона шикарна".

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