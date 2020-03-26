Голливудская звезда Шэрон Стоун показала поклонникам, чем занимается дома во время карантина

Об этом она рассказала в видео, которое опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Рoliteka.net. На видео Стоун стоит возле картины, которую она сама нарисовала. Звезда рассказывает, что она закончила рисовать картину и получилось довольно неплохо. На видео заметно, что Шэрон Стоун сильно постарела и вынуждена носить очки для зрения. К тому же, актриса не очень старалась выглядеть красиво. Она одета в домашнюю одежду, а ее волосы собраны в небрежный хвостик.

За день видео актрисы собрало более 52 тысяч лайков. Фанаты хвалят Стоун за ее талант.

«Вау это удивительно», «Вау, Шэрон .. Я понятия не имел, что ты художник», «Мои поздравления, Шэрон. Это сказочно. Я чувствую приближающийся аукцион», «Отлично сработано», «Вау, это увлекательно», «Красивые пионы. Ты такая талантливая», «Собираетесь ли вы продать ее на благотворительность? Может быть, для работников здравоохранения или работников ресторанов?» «Хорошая работа, Шэрон. Какие красивые цветы! Вы рисуете очень аккуратно», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Шэрон Стоун долгое время являлась одной из самых красивых и желанных актрис Голливуда. Сегодня она продолжает сниматься в кино, но совсем немного. Стоун живет в западном Голливуде с тремя сыновьями, которых она усыновила.

Напомним, что Шэрон Стоун расставила ноги и сразила всех божественным видом: «как у 20-летней».

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