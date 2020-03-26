Відома балерина Анастасія Волочкова налякала користувачів соціальної мережі опухлими ногами після заняття в залі

Незважаючи на те, що зараз введений режим карантину і обмежені всі культурно-громадські заходи, зірка продовжує епатувати публіку скандальними витівками. Зокрема, в цей раз балерина зганьбилася після походу в балетний зал, де засвітила свою "натруджені" і втомлені ноги, пише Politeka.net.

На представленому в Инстаграме ролику Анастасія сидить на підлозі і розв'язує стрічки своїх пуантів, показуючи тим самим перебинтовані ноги і пластерина мозолях:

«Коли біль і хрускіт в суглобах не перешкода для того, щоб багато років щодня надягати улюблені пуанти і працювати в них, не шкодуючи сил...🐣 #анастасияволочкова #волочкова», – пише зірка під роликом.

Щоб підігріти інтерес до власної персони, зірка відкрила доступ до коментарів:

«Жах,ласти», «Карантин зразок.... Аналогічних відео з хрускотом були вже.....», «Це жах, які ноги», «довгі Пальці на руках😳ось це хрускіт😱», «Будинку треба хрустіти, че не зрозумілого?», «Ви нереальна молодець! Красуня і неймовірно позитивний світла людина!❤️👍», «В попередньому пості,ви призыаете до карантину... А самі???», «Боже яке каліцтво 🤢😱🤢😱як задовбали ця трудівниця».

До цього Анастасія Волочкова влаштувала фотосесію, прикривши головне сумкою модного бренду. Балерина представила провокаційну фото, на якому позувала в одному халаті з кольоровим принтом і з модною сумочкою в руках. Зірка знялася у пікантній фотосесії в рамках просування модного бренду, представником якого стала зовсім недавно.

Так, цього разу на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram балерина вирішила подати нове фото, привертає до себе увагу незвичайним стилем. В рамках рекламної фотосесії артистка змінила зачіску, уклавши свої волосся великою кількістю лаку. На Анастасії з одягу лише тонкий халат з незвичайним яскраво-блакитним принтом. На її ногах - незмінна взуття - пуанти з атласними зав'язками.

Нагадаємо, скандальна Волочкова зробила свій фірмовий шпагат в компанії чоловіків

Також Politeka повідомляла, Волочкова блиснула исхудавшими ногами у вовняних чоботях