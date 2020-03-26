Известная балерина Анастасия Волочкова напугала пользователей социальной сети опухшими ногами после занятия в зале

Несмотря на то, что сейчас введен режим карантина и ограничены все культурно-общественные мероприятия, звезда продолжает эпатировать публику скандальными выходками. В частности, в этот раз балерина опозорилась после похода в балетный зал, где засветила свою "натруженные" и уставшие ноги, пишет Politeka.net.

На представленном в Инстаграме ролике Анастасия сидит на полу и развязывает ленты своих пуантов, показывая тем самым перебинтованные ноги и пластерина мозолях:

«Когда боль и хруст в суставах не помеха для того, чтобы много лет ежедневно надевать любимые пуанты и трудиться в них, не жалея сил...🐣 #анастасияволочкова #волочкова», – пишет звезда под роликом.

Чтоб подогреть интерес к собственной персоне, звезда открыла доступ к комментариям:

«Ужас,ласты», «Карантин вроде.... Аналогичных видео с хрустом были уже.....», «Это ужас, какие ноги», «Пальцы длинные как на руках😳вот это хруст😱», «Дома надо хрустеть, че не понятного?», «Вы нереальная молодец! Красавица и невероятно позитивный светлый человек!❤️👍», «В предыдущем посте,вы призыаете к карантину... А сами???», «Боже какое уродство 🤢😱🤢😱как задолбала эта труженица».

До этого Анастасия Волочкова устроила фотосессию, прикрыв главное сумкой модного бренда. Балерина представила провокационное фото, на котором позировала в одном халате с цветным принтом и с модной сумочкой в руках. Звезда снялась в пикантной фотосессии в рамках продвижения модного бренда, представителем которого стала совсем недавно.

Так, в этот раз на своей странице в социальной сети Инстаграм балерина решила представить новое фото, привлекающее к себе внимание необычным стилем. В рамках рекламной фотосессии артистка сменила прическу, уложив свои волосы большим количеством лака. На Анастасии из одежды - лишь тонкий халат с необычным ярко-голубым принтом. На ее ногах - неизменная обувь - пуанты с атласными завязками.

Напомним, скандальная Волочкова сделала свой фирменный шпагат в компании мужчин

Также Politeka сообщала, Волочкова сверкнула исхудавшими ногами в шерстяных сапогах