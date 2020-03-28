Відома російська балерина Анастасія Волочкова показала, як виглядає вдома 

Зірка регулярно викладає домашні фото, пише Politeka.net. Так, на одному з останніх знімків Волочкова позувала в жовтому спортивному костюмі з зав'язками на рукавах. На руках артистки були браслети і годинник. 

Анастасія позувала без макіяжу, на її обличчі виділялися лише брови. Волосся здавалося мокрими наче після купання. 

Волочкова посміхалася і простягала штучну троянду в камеру. Квітку їй подарував наречений, який, мабуть, сидів перед нею.

"Коли біла Троянда, створена коханим здобуває особливу цінність.🙏🌹 Зараз, на жаль, багато квіткових Салонів закриті... Але я без квітів не уявляю свого життя.🙈🌺 Запропонуйте коханим радувати вас і такими нюансами.😉", - підписала знімок артистка. 

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Варто відзначити, що позувала балерина, сидячи на дивані, на якому лежало синьо-біла ковдра. 

За годину пост зібрав понад 1000 лайків і жодного коментаря, адже Анастасія відключила дану можливість. 

Раніше ми писали, що Анастасія Волочкова записала відео, у якому звернулася до підписників з приводу карантину через короновирус. Зірка попросила всіх залишатися вдома і присвятити час чомусь приємному. 

При цьому зірка позувала в довгому червоному платті з глибоким декольте.  Сукня обтянула талію і стегна зірки, а також виділило пишні груди. 

Нагадаємо, Анастасія Волочкова представила провокаційне відео, на якому традиційно позувала в купелі в ледь помітній нижній білизні без верху.

При цьому для пристойності Волочкова прикрила груди банним віником і розповіла, як оздоровлюється в період карантину, 

За її словами, купаючись в купелі з льодом, вона "бореться з коронавірусом". 

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Вот ещё один способ защиты от недугов. Русская баня и ледяная купель. Я закаляюсь с детства и это поддерживает иммунитет.👍 Здорово, что баня у меня дома и это спасение от сидения на месте. Хотя на месте я Тине сижу и поддерживаю форму в домашнем театре каждый день. А контраст температур бани, льда и холодной воды придают тонус и очищение.👍 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #весна #спорт #enjoy

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