Артистка була в яскравому одязі

Відома російська балерина Анастасія Волочкова показала, як виглядає вдома

Зірка регулярно викладає домашні фото, пише Politeka.net. Так, на одному з останніх знімків Волочкова позувала в жовтому спортивному костюмі з зав'язками на рукавах. На руках артистки були браслети і годинник.

Анастасія позувала без макіяжу, на її обличчі виділялися лише брови. Волосся здавалося мокрими наче після купання.

Волочкова посміхалася і простягала штучну троянду в камеру. Квітку їй подарував наречений, який, мабуть, сидів перед нею.

"Коли біла Троянда, створена коханим здобуває особливу цінність.🙏🌹 Зараз, на жаль, багато квіткових Салонів закриті... Але я без квітів не уявляю свого життя.🙈🌺 Запропонуйте коханим радувати вас і такими нюансами.😉", - підписала знімок артистка.

Варто відзначити, що позувала балерина, сидячи на дивані, на якому лежало синьо-біла ковдра.

За годину пост зібрав понад 1000 лайків і жодного коментаря, адже Анастасія відключила дану можливість.

Раніше ми писали, що Анастасія Волочкова записала відео, у якому звернулася до підписників з приводу карантину через короновирус. Зірка попросила всіх залишатися вдома і присвятити час чомусь приємному.

При цьому зірка позувала в довгому червоному платті з глибоким декольте. Сукня обтянула талію і стегна зірки, а також виділило пишні груди.

Нагадаємо, Анастасія Волочкова представила провокаційне відео, на якому традиційно позувала в купелі в ледь помітній нижній білизні без верху.

При цьому для пристойності Волочкова прикрила груди банним віником і розповіла, як оздоровлюється в період карантину,

За її словами, купаючись в купелі з льодом, вона "бореться з коронавірусом".

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