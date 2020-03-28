Известная российская балерина Анастасия Волочкова показала, как выглядит дома
Звезда регулярно выкладывает домашние фото, пишет Politeka.net. Так, на одном из последних снимков Волочкова позировала в желтом спортивном костюме с завязками на рукавах. На руках артистки были браслеты и часы.
Анастасия позировала без макияжа, на ее лице выделялись лишь брови. Волосы казались мокрыми будто после купания.
Волочкова улыбалась и протягивала искусственную розочку в камеру. Цветок ей подарил жених, который, видимо, сидел перед ней.
"Когда белая Роза, созданная любимым приобретает особую ценность.🙏🌹 Сейчас, к сожалению, многие цветочные Салоны закрыты... Но я без цветов не мыслю своей жизни.🙈🌺 Предложите любимым радовать вас и такими нюансами.😉", - подписала снимок артистка.
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Стоит отметить, что позировала балерина, сидя на диване, на котором лежало сине-белое одеяло.
За час пост собрал более 1000 лайков и ни одного комментария, ведь Анастасия отключила данную возможность.
Ранее мы писали, что Анастасия Волочкова записала видео, в котором обратилась к подписчикам по поводу карантина из-за короновируса. Звезда попросила всех оставаться дома и посвятить время чему-то приятному.
При этом звезда позировала в красном длинном платье с глубоким декольте. Платье обтянуло талию и бедра звезды, а также выделило пышные груди.
Напомним, Анастасия Волочкова представила провокационное видео, на котором традиционно позировала в купели в едва ли заметном нижнем белье без верха.
При этом для приличия Волочкова прикрыла грудь банным веником и рассказала, как оздоровляется в период карантина,
По ее словам, купаясь в купеле со льдом, она "борется с коронавирусом".
Напомним, скандальная Волочкова сделала свой фирменный шпагат в компании мужчин
Также Politeka сообщала, Волочкова сверкнула исхудавшими ногами в шерстяных сапогах