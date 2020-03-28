Известная российская балерина Анастасия Волочкова показала, как выглядит дома 

Звезда регулярно выкладывает домашние фото, пишет Politeka.net. Так, на одном из последних снимков Волочкова позировала в желтом спортивном костюме с завязками на рукавах. На руках артистки были браслеты и часы. 

Анастасия позировала без макияжа, на ее лице выделялись лишь брови. Волосы казались мокрыми будто после купания. 

Волочкова улыбалась и протягивала искусственную розочку в камеру. Цветок ей подарил жених, который, видимо, сидел перед ней.  

"Когда белая Роза, созданная любимым приобретает особую ценность.🙏🌹 Сейчас, к сожалению, многие цветочные Салоны закрыты... Но я без цветов не мыслю своей жизни.🙈🌺 Предложите любимым радовать вас и такими нюансами.😉", - подписала снимок артистка. 

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Стоит отметить, что позировала балерина, сидя на диване, на котором лежало сине-белое одеяло. 

За час пост собрал более 1000 лайков и ни одного комментария, ведь Анастасия отключила данную возможность. 

Ранее мы писали, что Анастасия Волочкова записала видео, в котором обратилась к подписчикам по поводу карантина из-за короновируса. Звезда попросила всех оставаться дома и посвятить время чему-то приятному. 

При этом звезда позировала в красном длинном платье с глубоким декольте.  Платье обтянуло талию и бедра звезды, а также выделило пышные груди. 

Напомним, Анастасия Волочкова представила провокационное видео, на котором традиционно позировала в купели в едва ли заметном нижнем белье без верха.

При этом для приличия Волочкова прикрыла грудь банным веником и рассказала, как оздоровляется в период карантина, 

По ее словам, купаясь в купеле со льдом, она "борется с коронавирусом". 

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Вот ещё один способ защиты от недугов. Русская баня и ледяная купель. Я закаляюсь с детства и это поддерживает иммунитет.👍 Здорово, что баня у меня дома и это спасение от сидения на месте. Хотя на месте я Тине сижу и поддерживаю форму в домашнем театре каждый день. А контраст температур бани, льда и холодной воды придают тонус и очищение.👍 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #весна #спорт #enjoy

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Напомним, скандальная Волочкова сделала свой фирменный шпагат в компании мужчин

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