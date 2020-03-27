Відома балерина Анастасія Волочкова похвалилася домашнім відпочинком разом з її таємним коханим

Балерина представила домашнє фото, на якому позувала в спортивному костюмі яскраво-жовтого кольору. Під фото балерина вирішила розповісти, як саме її розважає таємний коханий на карантині, пише Politeka.net.

Як відомо, після введення карантину, артистці довелося залишитися без частини концертів і запланованих заходів. Зірці доводиться перебувати вдома, проте одна вона часом не проводить разом з нею вже дуже давно живе таємничий коханий, з яким вона навіть вже запланувала весілля.

Особи, звичайно ж, Анастасія не показує. В цей раз балерина на своїй сторінці в Instagram показала лише подарунок від свого чоловіка:

«Коли біла Троянда, створена улюбленим набуває особливу цінність.🙏🌹 Зараз, на жаль, багато квіткові Салони закриті... Але я без квітів не уявляю свого життя.🙈🌺 Запропонуйте улюбленим радувати вас і такими нюансами.😉 #анастасияволочкова #волочкова», - написала Анастасія.

До цього балерина представила провокаційне відео, на якому традиційно позувала в купелі в ледь помітному нижньому білизна без верху. При цьому для пристойності Волочкова прикрила груди банним віником і розповіла, як оздоровлюється в період карантину

Сама артистка вже багато років пропагує оздоровлення в купелі і відпочинок в лазні. За її словами, вона дуже рада, що на її подвір'ї є особиста лазня і купіль, якій насолоджується в будь-який час року.

Артистка розповіла в цей раз на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, що таким чином, купаючись в купелі з льодом, вона "бореться з коронавірусом". Причому в самому відео Анастасія ледь не впустила крижини, що тримала в руці і той самий віник, якими прикривалася.

«Ось ще один спосіб захисту від недуг. Російська лазня і крижана купіль. Я загартовуюся з дитинства і це підтримує імунітет.👍 Здорово, що лазня у мене вдома і це порятунок від сидіння на місці. Хоча на місці я не сиджу і підтримую форму в домашньому театрі кожен день. А контраст температур лазні, льоду і холодної води надають тонус і очищення.👍», – написала Волочкова.

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