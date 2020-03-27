Известная балерина Анастасия Волочкова похвасталась домашним отдыхом вместе с ее тайным возлюбленным

Балерина представила домашнее фото, на котором позировала в спортивном костюме ярко-желтого цвета. Под фото балерина решила рассказать, как именно ее развлекает тайный возлюбленный на карантине, пишет Politeka.net.

Как известно, после введения карантина, артистке пришлось остаться без части концертов и запланированных мероприятий. Звезде приходится находиться дома, однако одна она время не проводит - вместе с ней уже очень давно живет таинственный возлюбленный, с которым она даже уже запланировала свадьбу.

Лица, конечно же, Анастасия не показывает. Однако с радостью показала себя без макияжа и только что после ванной. На снимке отчетливо видны следы ретуши - кожа звезды выглядит "замылено" и неестественно. При этом звезда еще показала подарок от своего мужчины:

«Когда белая Роза, созданная любимым приобретает особую ценность.🙏🌹 Сейчас, к сожалению, многие цветочные Салоны закрыты... Но я без цветов не мыслю своей жизни.🙈🌺 Предложите любимым радовать вас и такими нюансами.😉 #анастасияволочкова #волочкова», - написала Анастасия.

До этого балерина представила провокационное видео, на котором традиционно позировала в купели в едва ли заметном нижнем белье без верха. При этом для приличия Волочкова прикрыла грудь банным веником и рассказала, как оздоровляется в период карантина

Сама артистка уже многие годы пропагандирует оздоровление в купели и отдых в бане. По ее словам, она очень рада, что в ее дворе есть личная баня и купель, которой наслаждается в любое время года.

Артистка рассказала в этот раз на своей странице в социальной сети Инстаграм, что таким образом, купаясь в купеле со льдом, она "борется с коронавирусом". Причем в самом видео Анастасия едва ли не уронила льдины, что держала в руке и тот самый веник, которым прикрывалась.

«Вот ещё один способ защиты от недугов. Русская баня и ледяная купель. Я закаляюсь с детства и это поддерживает иммунитет.👍 Здорово, что баня у меня дома и это спасение от сидения на месте. Хотя на месте я не сижу и поддерживаю форму в домашнем театре каждый день. А контраст температур бани, льда и холодной воды придают тонус и очищение.👍», – написала Волочкова.

Напомним, скандальная Волочкова схватилась за топор

А еще Politeka писала, что развратная Волочкова в откровенном платье превзошла саму себя

Также Politeka сообщала, что скандальная Волочкова ошарашила внешностью в ванной