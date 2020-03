View this post on Instagram

И снова мое гнёздышко! Делюсь с вами частичкой своего домашнего уюта! Очень нравится мне колоннада, построенная 20 лет назад после приезда из прекрасной Греции, так вдохновила нас эта волшебная страна, что и дома выкрасили в бело-голубой цвет! ⠀ Поставила вазы, скамейки, и ещё мечтала завесить арки воздушными занавесками! ⠀ Летом было бы уютно на мягких диванах)) ☀️💓 Но Мамулечка моя решила заплести колоннаду живыми розами! Получилось по-своему торжественно! 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 ⠀ Видео снимал мой супруг, я пока любуюсь красотой из окна своего дома! Люблю Вас, передаю Вам частичку своего душевного тепла! Любите и Берегите Себя! 😘❤️❤️ #повалій #повалий #povaliy #таисияповалий