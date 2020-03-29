Українська співачка Таїсія Повалій, яка втекла в  Росію, після оголошення пандемії коронавіруса, повернулася на батьківщину

55-річна артистка закрилася у своєму особняку на карантині і нікуди не виходить. Однак вона постійно ділиться зі своїми фанатами новими фотографіями і відео, які розміщує на своїй сторінці в Instagram, передає  Politeka.net. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

Так, на новому відео, Повалій показала, як вона висловилася «своє гніздечко».

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«Ділюся з вами частинкою свого домашнього затишку!
Дуже подобається мені колонада, побудована 20 років тому після приїзду з прекрасною Греції, так надихнула нас ця чарівна країна, що й будинки пофарбували у біло-блакитний колір! Поставила вази, лавки, та ще мріяла завісити арки повітряними завісами!". - написала артистка і додала, що  відеозйомку проводив її чоловік, поки вона милувалася краєвидами з вікна. 

У коментарях користувачі соцмереж не залишилися байдужими і почали нахвалювати похвалили співачку за її гарний смак.

«Нічого собі»,«Так гарно і дуже затишно.. 😍 😇 І правда, буде дуже гармонійно», «Таечка,у вас прекрасний двір,прекасный будинок і ваша сім'я приголомшлива!!! Будьте здорові і щасливі любимо❤️❤️😘😘😘спасибі що діліться такою красою🤗👍😍нам дуже подобається👍», «Краса😍 затишно і вишукано👍А ми Вам свої частинки тепла))) по-моєму, прекрасний теплообмін😉 кохаю❤️😘», - пишуть люди.

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И снова мое гнёздышко! Делюсь с вами частичкой своего домашнего уюта! Очень нравится мне колоннада, построенная 20 лет назад после приезда из прекрасной Греции, так вдохновила нас эта волшебная страна, что и дома выкрасили в бело-голубой цвет! ⠀ Поставила вазы, скамейки, и ещё мечтала завесить арки воздушными занавесками! ⠀ Летом было бы уютно на мягких диванах)) ☀️💓 Но Мамулечка моя решила заплести колоннаду живыми розами! Получилось по-своему торжественно! 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 ⠀ Видео снимал мой супруг, я пока любуюсь красотой из окна своего дома! Люблю Вас, передаю Вам частичку своего душевного тепла! Любите и Берегите Себя! 😘❤️❤️ #повалій #повалий #povaliy #таисияповалий

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Нагадаємо, Таїсія Повалій відверто зізналася, що трохи не вмерла через власну помилку.

Також Politeka повідомляла, що співачка Таїсія Повалій похвалилася своїм визнанням в країні-агресора.