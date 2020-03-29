Українська співачка Таїсія Повалій, яка втекла в Росію, після оголошення пандемії коронавіруса, повернулася на батьківщину

55-річна артистка закрилася у своєму особняку на карантині і нікуди не виходить. Однак вона постійно ділиться зі своїми фанатами новими фотографіями і відео, які розміщує на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

Так, на новому відео, Повалій показала, як вона висловилася «своє гніздечко».

«Ділюся з вами частинкою свого домашнього затишку!

Дуже подобається мені колонада, побудована 20 років тому після приїзду з прекрасною Греції, так надихнула нас ця чарівна країна, що й будинки пофарбували у біло-блакитний колір! Поставила вази, лавки, та ще мріяла завісити арки повітряними завісами!". - написала артистка і додала, що відеозйомку проводив її чоловік, поки вона милувалася краєвидами з вікна.

У коментарях користувачі соцмереж не залишилися байдужими і почали нахвалювати похвалили співачку за її гарний смак.

«Нічого собі»,«Так гарно і дуже затишно.. 😍 😇 І правда, буде дуже гармонійно», «Таечка,у вас прекрасний двір,прекасный будинок і ваша сім'я приголомшлива!!! Будьте здорові і щасливі любимо❤️❤️😘😘😘спасибі що діліться такою красою🤗👍😍нам дуже подобається👍», «Краса😍 затишно і вишукано👍А ми Вам свої частинки тепла))) по-моєму, прекрасний теплообмін😉 кохаю❤️😘», - пишуть люди.

Нагадаємо, Таїсія Повалій відверто зізналася, що трохи не вмерла через власну помилку.

Також Politeka повідомляла, що співачка Таїсія Повалій похвалилася своїм визнанням в країні-агресора.