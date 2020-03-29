Молода кохана Віктора Павліка Катерина Репяхова, на якій співак має намір одружитися, але поки весілля довелося відкласти, заговорила про пластичну операцію

25-річна Репяхова, яка є піар-менеджером зірки 90-х років Віктора Павліка, на своїй сторінці в Instagram в розділі «Сториз» ініціювала дискусію з підписчицами. Дівчина попросила задавати їй питання, пише Politeka.net.

На запитання, чи не хотіла б вона зробити ринопластику, Катерина зізналася, що їй не подобаються дівчата з однаковими зробленими носами, а ось підтяжку обличчя вона б зробити не відмовилася.

"Ніс ні в якому разі чіпати не буду. Мені не подобається, як виглядають дівчата зі зробленими носами. А ось пізніше яку-небудь зробити підтяжку — не проти", — наречена зізналася музиканта.

Відповідаючи на питання, чим пара займається на карантині, повідомила, що тимчасово призупинили підготовку до весілля через епідемію коронавіруса, але вони знаходять, чим зайняти себе.

"Позавчора готувала весь день. Вчора їздили трохи по місту. У магазин, а ввечері – прямі ефіри. Сегодня лежу в ліжку, дивлюся ТБ", – розповіла вона.

Нагадаємо, раніше Катерина Репяхова розповіла журналістам про те, що вони з коханим люблять експериментувати і навідуються в магазин для дорослих, що ж стосується темпераменту вікового коханого, то Катерина зазначає:

«Він в сексі не монстр ... Ні, він цілком спокійний і так було завжди. Якщо мова йде про якийсь сексуальний потяг, що він когось побачить і захоче десь "посмажити" за кутом, то це точно не про нього », - відверто зізналася дівчина.

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