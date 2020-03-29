Молодая возлюбленная Виктора Павлика Екатерина Репяхова, на которой певец намерен жениться, но пока свадьбу пришлось отложить, заговорила о пластической операции

25-летняя Репяхова, которая является пиар-менеджером звезды 90-х годов Виктора Павлика, на своей странице в Инстаграм в разделе «Сториз» инициировала дискуссию с подписчицами. Девушка попросила задавать ей вопросы, пишет Politeka.net.

На вопрос, не хотела бы она сделать ринопластику, Екатерина призналась, что ей не нравятся девушки с одинаковыми сделанными носами, а вот подтяжку лица она бы сделать не отказалась.

"Нос ни в коем случае не трогать не буду. Мне не нравится, как выглядят девушки со сделанными носами. А вот позже какую-нибудь сделать подтяжку — не против", — невеста призналась музыканта.

Отвечая на вопрос, чем пара занимается на карантине, сообщила, что временно приостановили подготовку к свадьбе из-за эпидемии коронавируса, но они находят, чем занять себя.

"Позавчера готовила весь день. Вчера ездили немного по городу. В магазин, а вечером – прямые эфиры. Сегодня лежу в кровати, смотрю ТВ", – рассказала она.

Напомним, ранее Екатерина Репяхова рассказала журналистам о том, что они с любимым любят экспериментировать и наведываются в магазин для взрослых, что же касается темперамента возрастного любимого, то Екатерина отмечает:

«Он в сексе не монстр ... Нет, он вполне спокойный и так было всегда. Если речь идет о каком-то сексуальном влечении, что он кого-то увидит и захочет где-то "пожарить" за углом, то это точно не про него », - откровенно призналась девушка.

Напомним, Виктор Павлик раскрыл интимную тайну своей молодой любовницы

Как сообщала Politeka, молодая невеста Виктора Павлика набросилась на украинцев

Также Politeka писала, что молодая невеста Виктора Павлика засветила лишнее в одном полотенце