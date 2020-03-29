Знаменита українська співачка Анна Седокова показала, як розважається з молодим коханим в машині

Цього разу на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram в розділі Сторі зірка показала, як веселиться зі своїм обранцем. Анна позувала з задоволеним виглядом, підспівуючи відомій пісні і дивлячись на Яніса під час їзди, пише Рoliteka.net

На представлених кадрах Седокова з'явилася в домашньому вигляді - вільному спортивному костюмі яскраво-рожевого відтінку і без макіяжу. При цьому артистка мило дивилася на молодого коханого і спостерігала, як він також веселиться під час поїздки і підспівує грає в салоні пісні "Тамада".

Сама Ганна вже не раз відверто прокоментувала стосунки з коханим Янісом Тиммой:

«Я не знаю людини краще. Іноді серджуся на тебе за те, що ти такий правильний. Не знаю іншої людини, яка так само завзято боровся б за мої мрії! З тобою все на своїх місцях. Навіть мої постійно розкидані речі. Мій світ був абсолютним хаосом, а потім з'явився ТИ❤️», – зворушливо написала співачка.

Зазначимо, Анна вже близько двадцяти знаходиться в режимі ізоляції з коханим і, за її словами, їх сімейне життя могла піти до дна тільки тому, що її зовнішній вигляд змушував бажати кращого:

«Ось вже майже рік як я люблю цього хлопця . Ось вже майже як 20 днів він не грає і постійно вдома 😂 І ось в один з наших вечорів я подивилася на себе в чому я ходжу по хаті і зрозуміла, що виглядаю не так. Переносив всі його треники і піжами з маєчками не в колір я зрозуміла , що моє сімейне життя може піти на дно. Тому що одна справа носити треники будинку один вечерочек, а на наступний день здатися йому в концертній сукні.

А інша справа треники 20 днів на карантині . Я приїхала в офіс, дістала самий яскравий і ніжний оксамит , сексуальний гепюр і створила лінію домашнього одягу в якій не соромно ходити перед коханим . Коли моя няня побачила мене в ній, вона кинулася мене обнімати зі сльозами на очах і фрази «Ганнуся, а я все не знала як вам сказати»😂😂Мабуть все було дуже погано 😂Тепер добре)», - написала Анна під новим постом.

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