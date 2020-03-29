55-річна співачка Таїсія Повалій після повернення на Батьківщину з Росії вразила змінами у зовнішності

Зараз скандальна артистка, соратниця колишнього президента України Віктора Януковича закрилася у своєму особняку на карантині і нікуди не виходить. Однак вона постійно ділиться зі своїми фанатами новими фотографіями і відео, які розміщує на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

Так, на новому відео, Таїсія Повалій у блискучому вбранні і при макіяжі вирішила порозважатися під свою пісню з нового альбому «Ейфорія». На кадрах артистка співає і пританцьовує в домашній обстановці.

Шанувальники шоковані, вони не впізнають Повалій і задають їй питання, що вона робить зі своїм обличчям.

«Я Ваші пісні дуже люблю. І це чудово, що Ви на позитиви👍 Але, що Ви робите з обличчям?», «Зачіска і колір волосся 🙄🙄 терміново потрібно замінити, ну це як на мене», «Який жах, що ви витворяє зі своїм особа», - пишуть в мережі.

Раніше ми писали, Таїсія Повалій зізналася, що не раз вдавалася до уколів краси і дорого за це поплатилася.

Вона розповіла, що давно користується уколами ботокса. Але одного разу процедура трохи не коштувала їй найціннішого – вона втратила голос. Повалій тоді зробила дуже багато ін'єкцій в обличчя і шию.

«Роки йдуть, хочеться, щоб зморшок було поменше. В якийсь момент стала вдаватися до уколів ботоксу, щоб виглядати молодше. Це правда, але треба знати міру. Я в якийсь момент так обколола, що потягнула всі м'язи. Наприклад, співала пісню «Позичила» і відчуваю, що високі ноти взяти не можу: тримає шия. Намучилася я тоді з цими уколами», – розповіла співачка.

Нагадаємо, Таїсія Повалій відверто зізналася, що трохи не вмерла з-за власної помилки.

Також Politeka повідомляла, що співачка Таїсія Повалій похвалилася своїм визнанням в країні-агресора.